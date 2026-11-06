Metsola: Parlament Europejski z dumą niesie dalej wizję Jana Karskiego - wizję Europy opartej na pokoju i demokracji

Decyzją kapituły Nagrody Orła Jana Karskiego w 2026 roku uhonorowani nią zostali prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak oraz Parlament Europejski, który – jak zaznaczono w uzasadnieniu – został wyróżniony za „przedstawicielskie jednoczenie Europy i formowanie rzeczywistości europejskiej poprzez organy wykonawcze Unii Europejskiej w imię wspólnej i lepszej przyszłości”.

Odbierając nagrodę podczas piątkowej uroczystości w warszawskim Teatrze Polskim, szefowa PE podkreśliła, że Jan Karski jest istotnym punktem odniesienia dla dzisiejszej UE.

„Parlament Europejski z dumą niesie dalej wizję Jana Karskiego i Józefa Retingera – wizję Europy opartej na pokoju i demokracji. Budujemy wspólnotę wartości, w której wolność, godność i solidarność są na pierwszym miejscu. Wspólnotę, w której życie ludzi – od Porto po Poznań – staje się lepsze dzięki posłom do Parlamentu Europejskiego, którzy współpracują z parlamentami narodowymi, takimi jak polski Sejm i Senat, aby łączyć Europejczyków z Europą” – powiedziała Metsola.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego podkreśliła istotny wkład polskich eurodeputowanych w realizację unijnych przedsięwzięć.

„Razem urzeczywistniamy marzenie niemych pokoleń, które pragnęły Europy, w której każdy głos jest słyszany i może kształtować naszą przyszłość. I właśnie teraz, tutaj, w ojczyźnie Jana Karskiego, obiecuję wam to: będziemy nadal pracować, nieustraszenie i nieustępliwie, by uczynić to europejskie marzenie rzeczywistością dla ludzi w całej naszej Unii. Bo jak uczył nas profesor Karski – bycie świadkiem nie wystarczy. Musimy stawać w obronie tego, co słuszne” – powiedziała Metsola.

W swoim przemówieniu Metsola odniosła się również do dziedzictwa Jana Karskiego dotyczącego walki z antysemityzmem, który – jak podkreśliła – odradza się w dzisiejszej Europie.

„Parlament Europejski nigdy nie zrezygnuje z walki z tym odwiecznym złem (czyli antysemityzmem). A ono rośnie – na naszych ulicach, na kampusach i w internecie. Nasza determinacja, by je pokonać, musi dorównać skali wyzwania, a Parlament Europejski zawsze będzie na czele tej walki” – powiedziała Metsola. „Nasza Unia powstała na zgliszczach Holokaustu i w imię Jana Karskiego oraz każdej ofiary tych potwornych lat musimy nadal zabierać głos. Być antysemitą to być antyeuropejczykiem – nigdy nie może to być akceptowane i nigdy tego nie zaakceptujemy” – dodała.

Metsola zadeklarowała, że „Parlament Europejski nadal będzie zabierał głos w obronie prawdy, sprawiedliwości i demokracji. Będzie łączył ludzi, by tworzyć wspólną europejską rzeczywistość i lepszą przyszłość dla wszystkich. To misja, z której – jestem przekonana – Jan Karski byłby dumny. Dlatego ta nagroda oznacza dla nas tak wiele. Będziemy ją nieść dalej w jego duchu”.

Nagroda Orła Jana Karskiego została ustanowiona 5 maja 2000 r. przez Jana Karskiego, legendarnego emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego, świadka zagłady Żydów i profesora Uniwersytetu Georgetown. Karski określił ją jako wyróżnienie moralne, przyznawane osobom, instytucjom i narodom, które „godnie nad Polską potrafią się zafrasować” lub – jeśli Polakami nie są – „Polsce dobrze życzą”. Nagroda nie ma charakteru finansowego; jej istotą jest uhonorowanie odwagi, odpowiedzialności i działań na rzecz dobra wspólnego.

Po śmierci Karskiego kapitułę nagrody tworzą dotychczasowi laureaci oraz osoby powoływane przez Towarzystwo Jana Karskiego. Wśród uhonorowanych znaleźli się m.in. Elie Wiesel, Szymon Peres, Steven Spielberg, Tadeusz Mazowiecki, ks. Jan Zieja, Jechiel Dynowicz, Jacek Kuroń oraz liczne instytucje działające na rzecz praw człowieka, dialogu i pamięci.

Źródło informacji: PAP MediaRoom