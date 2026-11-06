Bogdan Święczkowski straci immunitet? Prokuratura wnioskuje o areszt, znamy datę posiedzenia

W Trybunale Konstytucyjnym zapowiada się niezwykle napięta atmosfera. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska zadecydowała, że 17 listopada odbędzie się Zgromadzenie Ogólne sędziów TK. Posiedzenie zwołano w jednym konkretnym celu, jakim jest przeanalizowanie całej serii wniosków wymierzonych w Bogdana Święczkowskiego, będącego jednym z czołowych sędziów tej instytucji.

Jak przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek, działania śledczych mają bardzo szeroki zakrojony charakter. Łącznie do Trybunału wpłynęło sześć wniosków o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu. Zainteresowaniem prokuratury objęty został również wiceprezes TK Bartłomiej Sochański, w sprawie którego skierowano jeden taki dokument.

Prokuratura chce aresztu dla Bogdana Święczkowskiego

Największe poruszenie wywołuje fakt, że śledczy nie planują ograniczyć się wyłącznie do przedstawienia zarzutów. Według ustaleń portalu Onet, które przytacza Polska Agencja Prasowa, jeden ze wspomnianych sześciu dokumentów zawiera dużo dalej idące żądania. Prokuratura wnioskuje w nim o zgodę Trybunału na zatrzymanie Bogdana Święczkowskiego i skierowanie do sądu wniosku o tymczasowy areszt.

Zastosowanie tak surowego środka zapobiegawczego wynika z zarzutów obejmujących niedopuszczanie do orzekania sędziów TK wybranych przez Sejm. Właśnie ta kwestia może przynieść sędziemu najpoważniejsze konsekwencje prawne.

Zarzuty dla Bogdana Święczkowskiego. W tle systemy Pegasus i Hermes

Katalog zarzutów, które śledczy zamierzają przedstawić Bogdanowi Święczkowskiemu, jest bardzo obszerny. Obejmuje on zarówno okres, w którym pełnił on funkcję Prokuratora Krajowego, jak i jego obecną pracę w Trybunale Konstytucyjnym. Przesłane wnioski o odebranie immunitetu wiążą się między innymi z następującymi kwestiami:

* głośnymi aferami dotyczącymi wykorzystania systemów inwigilacji Pegasus i Hermes,

* niedopełnieniem ciążących na nim obowiązków oraz przekroczeniem przysługujących uprawnień,

* łamaniem praw pracowniczych sędziów TK oraz blokowaniem im możliwości pełnienia swoich funkcji,

* delegowaniem prokuratorów z naruszeniem obowiązującego prawa.

Natomiast w wątku dotyczącym sędziego Bartłomieja Sochańskiego działania śledczych koncentrują się na uniemożliwianiu innym sędziom TK realizowania ich służbowych obowiązków.

Zwołująca zgromadzenie sędzia Anna Korwin-Piotrowska już wcześniej zapoznawała się z pełną dokumentacją, aby ustalić harmonogram oraz tryb procedowania. Obecnie sytuacja jest już przesądzona, a najważniejsze decyzje zostaną podjęte w połowie listopada. Wówczas okaże się, czy członkowie TK postanowią ochronić swoich kolegów, czy jednak zdecydują się otworzyć prokuraturze drogę do ich zatrzymania i osądzenia.