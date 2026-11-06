Dwudniowa wizyta przewodniczącej Parlamentu Europejskiego w Warszawie

W czwartek 5 listopada szefowa PE złożyła wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza i wpisała się do księgi pamiątkowej. Wcześniej tego samego dnia debatowała ze studentami Szkoły Głównej Handlowej o bezpieczeństwie UE, wyzwaniach geopolitycznych, integracji europejskiej i reagowaniu na kryzysy.

Program wizyty obejmował również spotkanie z prezydentem RP Karolem Nawrockim. Wśród tematów rozmowy szefowej PE z prezydentem znalazły się takie kwestie jak polityka klimatyczna, migracja, nowa perspektywa budżetowa UE oraz proces rozszerzania Wspólnoty o nowych członków. Wcześniej w czwartek z przewodniczącą PE spotkał się premier Donald Tusk.

W piątek Roberta Metsola wygłosiła przemówienie podczas posiedzenia plenarnego Sejmu. Zaznaczyła w nim, że jej pokolenie wie, jak „wygląda Europa z Unią Europejską i bez Unii Europejskiej”. „Nie jesteśmy idealni, musimy być otwarci na reformę, na zmianę. Ale ostatecznie świat z Unią Europejską jest miejscem lepszym dla nas wszystkich” - podkreśliła.

Zwróciła uwagę, że od wstąpienia do Unii Europejskiej gospodarka Polski rosła dwa razy szybciej niż średnia europejska, dzięki czemu obecnie jest zaliczana do 20 największych gospodarek na świecie. „Polska wniosła do Unii swoją energię, talent i ambicję, a dziś znajduje się w samym jej centrum, popychając Europę naprzód” - powiedziała przewodnicząca PE.

Metsola podkreśliła też rolę Polski w uczynieniu kwestii bezpieczeństwa priorytetem dla Europy i przypomniała, że nasz kraj od dawna ostrzegał przed zagrożeniem ze strony Rosji. „Przez lata ostrzegaliście nas przed Rosją, zależnością energetyczną, przed tym, do czego zdolny jest Kreml, a zbyt wielu w Europie nie słuchało. Mieliście rację, a Europa powinna was usłyszeć wcześniej” – przyznała.

Metsola odniosła się też do akcji sabotażowych wobec Polski, jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach. „Kiedy testowane jest bezpieczeństwo Polski, de facto testowane jest bezpieczeństwo Europy” - powiedziała. „Musimy stać razem, ramię w ramię” – dodała.

W sejmowym przemówieniu Metsola podkreśliła, że siłą Europy jest jej różnorodność. „Nie chodzi w Europie o to, by wszyscy byli tacy sami. Chodzi o to, by cenić sobie nasze różnice, tradycje, historie, języki. Nasz projekt nie jest narzucany z Brukseli. Ma dzielić się wyzwaniami i wspólnym rozumieniem. Dla nas każde państwo członkowskie jest mocarstwem” - powiedziała Metsola.

Podczas wizyty w Parlamencie szefowa PE spotkała się też marszałkiem Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską oraz z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

Marszałek Czarzasty poinformował, że zaprosił przewodniczącą PE na konferencję szefów parlamentów państw UE i NATO, która odbędzie się w Warszawie w maju przyszłego roku, a poświęcona będzie bezpieczeństwu Europy.

Tego samego dnia w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie Roberta Metsola odebrała Nagrodę Orła Jana Karskiego przyznaną w tym roku Parlamentowi Europejskiemu. Podczas uroczystości prowadzonej przez Andrzeja Seweryna szefowa PE podkreśliła, że postać Jana Karskiego stanowi ważny punkt odniesienia dla UE.

„Parlament Europejski z dumą niesie wizję Jana Karskiego – wizję Europy opartej na pokoju i demokracji. Budujemy wspólnotę wartości, gdzie wolność, godność i solidarność są najważniejsze” – powiedziała Roberta Metsola, przyjmując nagrodę.

„Jan Karski był prawdziwym patriotą, który poświęcił się na rzecz niepodległości Polski i duszy Europy. Stawał przeciwko złu i niósł światło prawdy. Jan Karski rozumiał, że aby triumfowała odwaga i dobro nad tyranią i lękiem, musimy trzymać się naszych wartości. Musimy też walczyć o siebie wzajemnie, zwłaszcza w najtrudniejszych czasach” – powiedziała szefowa PE.

Nagroda Orła Jana Karskiego została ustanowiona w 2000 r. przez prof. Jana Karskiego (1914-2000). Zgodnie z jego życzeniem ma trafiać do osób, które „godnie nad Polską potrafią się zafrasować” oraz do tych, którzy „nie będąc Polakami, dobrze Polsce życzą”. Nagroda ma charakter honorowy i nie wiąże się z jakąkolwiek gratyfikacją finansową. Po śmierci Karskiego kapitułę nagrody tworzą dotychczasowi laureaci oraz osoby powoływane przez Towarzystwo Jana Karskiego. Wśród dotychczasowych laureatów wyróżnienia znaleźli się m.in. Jacek Kuroń, ks. Józef Tischner, Marek Edelman, Elie Wiesel, Szymon Peres, Steven Spielberg, Tadeusz Mazowiecki, Stanisław Dziwisz, ks. Jan Zieja oraz liczne instytucje działające na rzecz praw człowieka, dialogu i pamięci.

Źródło informacji: PAP MediaRoom