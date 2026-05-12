Mentzen wygląda inaczej niż dawniej. Internauci patrzą i niedowierzają

Sławomir Mentzen u Bogdana Rymanowskiego. Zaskakujący wizerunek

Występ telewizyjny Sławomira Mentzena, lidera Konfederacji, wywołał w przestrzeni internetowej ogromne poruszenie ze względu na jego niespodziewaną wizualną przemianę .

. Użytkownicy sieci błyskawicznie zwrócili uwagę na smuklejszą sylwetkę oraz wyraźną opaleniznę polityka, co natychmiast sprowokowało pytania o przyczyny tej nagłej metamorfozy.

W komentarzach trwają spekulacje, czy nowy wygląd to zasługa rygorystycznej diety, udanego urlopu, czy może po prostu efekt odpowiedniego ustawienia telewizyjnych świateł.

Współprzewodniczący Konfederacji od wielu lat należy do grona najbardziej rozpoznawalnych postaci na polskiej scenie politycznej, a jego publiczne wystąpienia regularnie generują ogromne zasięgi w mediach społecznościowych. Choć zazwyczaj internauci analizują jego ostre wypowiedzi czy wpisy, tym razem wywiad u Bogdana Rymanowskiego zszedł na dalszy plan pod względem merytorycznym. Znaczna część odbiorców skupiła się bowiem na fizycznej aparycji polityka, która wyraźnie odbiegała od jego dotychczasowego wizerunku.

Na udostępnionych fragmentach programu widać było, że gość stacji przeszedł sporą metamorfozę. Komentujący zwracali uwagę na zdrową opaleniznę, widocznie zrelaksowaną postawę i sylwetkę, która wydawała się smuklejsza niż zazwyczaj. Pojawiły się również głosy o „świeższej” twarzy czołowego działacza prawicy, a choć są to wyłącznie subiektywne odczucia oglądających, dyskusja na ten temat błyskawicznie rozprzestrzeniła się w wirtualnej przestrzeni.

Mentzen to chyba kapkę schudł.Czy tylko mi się tak wydaje? https://t.co/ftme0usifg— Amos (@PolitycznymOkie) May 2, 2026

Internauci oceniają zdjęcia Sławomira Mentzena z Sopotu

Zastanawiające jest to, że pierwsze spekulacje na temat spadku wagi u polityka pojawiły się w sieci już jakiś czas temu, przy okazji publikacji jego wakacyjnej fotografii z nadmorskiego Sopotu. Wówczas lider Konfederacji zapozował na zalanym słońcem tle, mając na sobie jasną koszulę oraz ciemne okulary. Chociaż dołączony do zdjęcia opis dotyczył ściśle spraw politycznych, uwaga wielu obserwatorów skupiła się wyłącznie na fizycznych aspektach jego sylwetki.

Jeden z użytkowników serwisu X (dawniej Twitter) postanowił bezpośrednio odnieść się do tej kwestii:

„Mentzen to chyba kapkę schudł. Czy tylko mi się tak wydaje?”

Przytoczony wpis doskonale obrazuje nastroje panujące wśród części internetowej społeczności, która od dłuższego czasu przyglądała się detalom. Nie była to reakcja oparta wyłącznie na jednym kadrze, ale raczej narastające przekonanie, że wygląd polityka uległ systematycznej zmianie. Telewizyjna rozmowa u Bogdana Rymanowskiego jedynie przypieczętowała te internetowe teorie.

Metamorfoza Sławomira Mentzena. Wakacyjna opalenizna i odświeżona twarz

W przypadku osób publicznych, które niemal codziennie goszczą na ekranach telewizorów, nawet najmniejsza korekta wizerunku rzadko umyka uwadze widzów. Dokładnie tak samo stało się podczas wspomnianego wywiadu, gdzie Sławomir Mentzen zaprezentował się w wyjątkowo swobodnym i rześkim wydaniu. Uwagę przykuwała nie tylko jego wakacyjna opalenizna, ale również rysy twarzy, które w telewizyjnym kadrze prezentowały się na dużo smuklejsze niż we wcześniejszych miesiącach.

Na ten moment trudno jednoznacznie wyrokować, co jest faktycznym powodem tej wizualnej zmiany – czy mowa o rzeczywistej utracie kilogramów, czy po prostu o efekcie solidnego wypoczynku, dobrym oświetleniu w studiu i odpowiednich kątach ustawienia kamer. Sam Sławomir Mentzen do tej pory nie skomentował publicznie zamieszania wokół swojej wagi. Nie ulega jednak wątpliwości, że najświeższe materiały wideo z jego udziałem wywołały w sieci niemałe poruszenie.

Sławomir Mentzen znów na ustach internautów. Nie tylko polityka

W tle internetowych dyskusji przewijają się również inne głośne tematy polityczne, takie jak wypowiedzi Piotra Najsztuba, który kpił ze Zbigniewa Ziobry, czy ostrzeżenia ekspertki przed Władimirem Putinem, podsumowane niecodziennym hasłem o karierze od szeryfa do Indianina.

Sławomir Mentzen od dawna udowadnia, że doskonale wie, jak skupić na sobie wzrok zarówno zagorzałych sympatyków, jak i politycznych oponentów. Zazwyczaj osiągał to poprzez kontrowersyjne tezy, stanowcze deklaracje ideologiczne lub ostre riposty, które błyskawicznie stawały się internetowymi viralami. Tym razem jednak wirtualna społeczność odłożyła politykę na bok, a na tapet wzięła wyłącznie jego fizyczną metamorfozę.

