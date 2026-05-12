Tak Chorosińska pożegnała Celińską. „Żegnamy katoliczkę”

Polska scena artystyczna opłakuje śmierć 79-letniej Stanisławy Celińskiej, uwielbianej aktorki i wokalistki, która na zawsze zapisała się w historii naszej sztuki.

Dominika Chorosińska w swoim wirtualnym pożegnaniu zwróciła uwagę na wspaniały dorobek zmarłej, ale przede wszystkim na jej religijność, nazywając ją „aktorką, piosenkarką, katoliczką”.

Warto zapoznać się ze wzruszającymi słowami Chorosińskiej i przypomnieć sobie, jak ogromną rolę w życiu Stanisławy Celińskiej odgrywała relacja z Bogiem.

Polska kultura poniosła ogromną stratę w związku ze śmiercią 79-letniej Stanisławy Celińskiej. Tragiczne wieści o odejściu tej wybitnej i niezwykle charakterystycznej artystki zostały oficjalnie potwierdzone przez jej współpracownika i menedżera, Macieja Muraszko. Zmarła gwiazda przez wiele dekad regularnie pojawiała się na ekranach telewizorów, w kinach oraz na deskach teatrów, a równolegle rozwijała swoją karierę muzyczną. Jej absolutnie unikalna barwa głosu i sceniczna autentyczność sprawiały, że była postacią jedyną w swoim rodzaju i całkowicie niepodrabialną.

Natychmiast po upublicznieniu informacji o śmierci artystki, w przestrzeni internetowej zaroiło się od osobistych wspomnień i pożegnań. Głos w sprawie postanowiła zabrać między innymi Dominika Chorosińska, która udostępniła w sieci czarno-biały portret zmarłej gwiazdy. W opublikowanym przez nią wpisie dominował ogromny smutek, ale wyraźnie zaznaczono w nim również wielki podziw dla życiowej i duchowej ścieżki, którą w swoim życiu przeszła uwielbiana aktorka.

Swoją internetową wypowiedź Dominika Chorosińska rozpoczęła od sformułowań, które z miejsca przykuwają uwagę każdego czytelnika. W dalszej części swojej publikacji postanowiła przypomnieć wszystkim o niezwykle głębokiej religijności Stanisławy Celińskiej, która podczas licznych rozmów z dziennikarzami chętnie opowiadała o swojej relacji z Bogiem. Autorka pożegnalnego wpisu wyraźnie podkreśliła znaczenie wiary, która stanowiła dla zmarłej artystki gigantyczne wsparcie w najmroczniejszych etapach jej biografii. Nie zabrakło także istotnej wzmianki o wewnętrznej transformacji wokalistki i jej wyczerpującej, lecz zwycięskiej walce z nałogiem.

"Żegnamy dzisiaj Panią Stanisławę Celińską. Żegnamy aktorkę, żegnamy piosenkarkę, żegnamy katoliczkę, żegnamy wspaniałą osobowość🙏 Stanisława Celińska była osobą głęboko wierzącą. W wywiadach wielokrotnie, otwarcie i bez wstydu mówiła o swojej bliskiej, żywej relacji z Bogiem.Wiara odegrała kluczową rolę w najważniejszych momentach jej życia. Aktorka publicznie wyznawała, że to właśnie modlitwa i zawierzenie się Bogu pozwoliły jej w lipcu 1988 roku z dnia na dzień rzucić alkoholizm. Nazywała to prawdziwym cudem i interwencją sił wyższych. Jej życiową dewizą stały się słowa „Jezu, ufam Tobie” Przyznawała, że nagrywając swoje późniejsze płyty i piosenki, traktowała je jako formę dziękczynienia i modlitwy. Tworzyła z myślą o „Najwyższym jako Adresacie”. Zdarzało jej się odrzucić role aktorskie, gdy uważała, że obrażałyby one chrześcijańskie wartości 🙏. Pokój Jej duszy" - napisała na Facebooku Chorosińska.

Ostatnie pożegnanie Stanisławy Celińskiej. Muzyka była dla niej formą modlitwy

W opublikowanym materiale znalazło się również bezpośrednie nawiązanie do muzycznej ścieżki zawodowej zmarłej gwiazdy. Dominika Chorosińska zwróciła uwagę na to, że Stanisława Celińska uważała swoje późniejsze dokonania wokalne i wydawane albumy za swoistą formę modlitwy i podziękowania za otrzymane łaski. Jako doskonały przykład przywołano kompozycję „Najwyższy jako Adresacie”, co idealnie pokazuje, że dla artystki praca twórcza była czymś o wiele ważniejszym niż tylko zwykłym odgrywaniem ról czy śpiewaniem na scenie.

Odeszła postać o absolutnie gigantycznym znaczeniu dla rodzimej popkultury. Stanisława Celińska przez lata brylowała na scenach teatralnych i w filmach, a za swoją fenomenalną twórczość wokalną i aktorską zbierała liczne laury oraz niesłabnącą miłość publiczności. Jej naturalność, sceniczny magnetyzm i wyjątkowa prawda zjednały jej miliony oddanych fanów, a śmierć artystki to niewyobrażalna wręcz strata dla polskiej sztuki.

