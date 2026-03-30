Mąż znanej posłanki przegrywa z kretesem. Nie pomogło wsparcie Morawieckiego

Nowym włodarzem lubelskiej gminy Wojsławice został 32-letni Bartosz Szajner, uzyskując imponujący wynik na poziomie blisko 57,8 proc. poparcia. Dotychczasowy zastępca wójta zdeklasował w przedterminowym głosowaniu kandydata namaszczonego przez Prawo i Sprawiedliwość. Trzydziestoletni Jędrzej Halerz, na którego oficjalnie stawiała partia Jarosława Kaczyńskiego, musiał zadowolić się wynikiem rzędu 15,6 proc. W trakcie kampanii na rzecz młodego działacza agitowali znani lokalni politycy, w tym sam były szef rządu, Mateusz Morawiecki, który zachwalał go w następujących słowach:

- To najlepszy kandydat. Skuteczny, merytoryczny, pracowity.

Warto zaznaczyć, że w życiu prywatnym Jędrzej Halerz jest związany węzłem małżeńskim z Moniką Pawłowską, obecną posłanką z ramienia PiS. Wcześniej polityk był zaangażowany w budowę struktur partii Wiosna jako koordynator okręgowy. Z tą formacją pożegnał się w 2021 roku, dokładnie wtedy, gdy jego żona opuściła sejmowy klub Lewicy, by dołączyć najpierw do Porozumienia Jarosława Gowina, a ostatecznie zasilić szeregi Prawa i Sprawiedliwości. W lutym kandydat tak prezentował wyborcom swoją wizję zarządzania gminą:

- Potrzebujemy świeżej energii, nowego spojrzenia i ogromu pracy – dla naszych dzieci, wnuków, rodziców i dziadków. Wiem, gdzie zapukać i jakie drzwi otworzyć aby pozyskać dla gminy niezbędne środki do funkcjonowania i rozwoju. Doskonale znam problematykę małych gmin i miejscowości wiejskich. Chcę być dobrym gospodarzem i sprawnym menedżerem. Nie jestem uwikłany w żadne układy i powiązania - chcę przynieść powiew świeżości do naszej Małej Ojczyzny. Nazywam się Jędrzej Halerz. Mam 30 lat. Jestem przedsiębiorcą. Od wielu lat z sukcesami prowadzę działalność gospodarczą. Przez wiele lat współpracowałem z biznesem, samorządowcami, politykami szczebla krajowego i międzynarodowego. Teraz chcę realizować się w służbie gminie Wojsławice.

O urząd wójta walczyło łącznie czworo pretendentów. Na trzecim miejscu uplasował się 62-letni Jacek Semeniuk z poparciem Polskiego Stronnictwa Ludowego, zdobywając 21,5 proc. głosów. Stawkę zamknęła 56-letnia Jolanta Jabłońska, przedsiębiorczyni i była szefowa rady gminy, z rezultatem około 5,1 proc. Według danych przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą, frekwencja w niedzielnym głosowaniu przekroczyła próg 62 procent. Wszyscy startujący zarejestrowali własne komitety wyborcze, odcinając się oficjalnie od przynależności partyjnej.

Konieczność rozpisania przedterminowych wyborów była wynikiem nagłej śmierci Henryka Gołębiowskiego. Samorządowiec, który kierował gminą nieprzerwanie od dekady, zmarł 3 stycznia 2026 roku w wieku 68 lat. Wiosną 2024 roku wywalczył reelekcję już w pierwszej turze, inkasując ponad połowę wszystkich oddanych głosów.

Wybory w gminie Wojsławice. Kim jest nowy wójt Bartosz Szajner?

Zwycięzca niedzielnego wyścigu, Bartłomiej Szajner, na co dzień zajmuje się rolnictwem. W przeszłości próbował swoich sił w polityce krajowej, startując bez sukcesu do parlamentu z list Konfederacji. Stanowisko zastępcy wójta objął stosunkowo niedawno, bo w lutym 2025 roku. Podczas obecnej kampanii jego kandydaturę wspierali działacze Konfederacji oraz włodarze sąsiednich samorządów, a także Anna Dąbrowska-Banaszek, reprezentująca w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość. Sama gmina Wojsławice znajduje się w powiecie chełmskim, we wschodniej części województwa lubelskiego. Terytorium to składa się z dwudziestu trzech miejscowości, które zamieszkuje łącznie około trzy i pół tysiąca osób.