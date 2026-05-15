Stanisław Karczewski ujawnił swój majątek. Kwoty z oświadczenia przyprawiają o zawrót głowy

Majątek Stanisława Karczewskiego. Były marszałek Senatu pokazał oświadczenie

Stanisław Karczewski przedstawił publicznie swoje oświadczenie majątkowe, odsłaniając kulisy finansów byłego marszałka Senatu, a obecnie jednego z najbardziej znanych polityków. Z dokumentu wynika, że senator dysponuje nieruchomościami o wartości przekraczającej 1,1 mln zł, a jego roczne dochody wyniosły ponad 775 tys. zł, z czego przeszło 260 tys. zł pochodzi z umów zlecenia. Poniżej przedstawiamy szczegółową analizę majątku i źródeł imponujących wpływów finansowych polityka.

Oświadczenie majątkowe Karczewskiego. Ile zarabia senator PiS?

Finanse osób piastujących ważne stanowiska w państwie od zawsze wzbudzają ogromne zainteresowanie, ujawniając nie tylko zgromadzone dobra, ale i sposoby zarobkowania. Najświeższe zestawienie majątkowe Stanisława Karczewskiego, reprezentującego w Senacie RP Prawo i Sprawiedliwość, prezentuje stan na ostatni dzień grudnia 2025 roku.

Jak wynika ze złożonej deklaracji, były marszałek wyższej izby parlamentu zgromadził na kontach oszczędności w wysokości 28 636,51 zł oraz 2075,95 euro. Polityk zadeklarował również brak jakichkolwiek papierów wartościowych. To jednak zaledwie wstęp do obszerniejszego zestawienia, w którym wyszczególniono posiadane nieruchomości oraz różnorodne źródła dochodów.

Dom i działka Karczewskiego. Nieruchomości warte ponad milion

W dziale dotyczącym nieruchomości Stanisław Karczewski poinformował o posiadaniu domu o powierzchni 160 mkw., którego wartość wyceniono na 950 tysięcy złotych. Senator zaznaczył, że budynek stanowi współwłasność z jego małżonką.

W deklaracji nie znalazły się żadne informacje o posiadaniu mieszkania czy gospodarstwa rolnego. Karczewski jest natomiast współwłaścicielem, wspólnie z żoną, hektarowej działki, której szacunkowa wartość to 160 tys. zł. Sumując te dwie pozycje, łączna wartość zadeklarowanych przez polityka nieruchomości opiewa na 1 mln 110 tys. zł.

Zarobki Karczewskiego w 2025 roku. Gigantyczna kwota dochodów

Szczególne zainteresowanie w złożonym dokumencie wzbudza zestawienie osiągniętych dochodów. Stanisław Karczewski wskazał kilka strumieni finansowych, w tym m.in. wynagrodzenie senatorskie, przysługujące diety, świadczenie emerytalne oraz wpływy z tytułu umów zlecenia.

Analiza dokumentu wykazuje następujące przychody senatora:

158 615,04 zł – uposażenie senatorskie wraz z dodatkami,

47 603,76 zł – dieta parlamentarna,

166,25 zł – dieta z tytułu wyjazdów,

36 000 zł – dieta niepodlegająca opodatkowaniu,

14 712,57 zł – dieta podlegająca opodatkowaniu,

260 868,30 zł – dochody z tytułu umów zlecenia,

186 442,03 zł – świadczenie emerytalne,

70 673,61 zł – świadczenie emerytalne współmałżonki.

Łączna kwota wszystkich wymienionych źródeł dochodu wynosi imponujące 775 081,56 zł. Suma ta, w połączeniu z posiadanymi oszczędnościami i nieruchomościami, pozwala na całościowe spojrzenie na status materialny byłego marszałka Senatu.

Działalność gospodarcza Karczewskiego. Czego senator nie ma w oświadczeniu?

Z deklaracji złożonej przez Stanisława Karczewskiego jasno wynika, że polityk nie jest zaangażowany w działalność żadnej spółki cywilnej ani handlowej. Nie posiada również żadnych udziałów ani akcji w tego typu podmiotach gospodarczych.

Senator PiS zadeklarował, że nie prowadzi własnej firmy ani nie sprawuje zarządu nad żadnym przedsiębiorstwem. Ponadto nie zasiada w zarządach, radach nadzorczych czy komisjach rewizyjnych w podmiotach prawa handlowego, fundacjach oraz stowarzyszeniach zajmujących się działalnością biznesową.

Samochód Karczewskiego i brak długów

W rubryce przeznaczonej na mienie ruchome Stanisław Karczewski umieścił samochód osobowy marki Ford Focus, wyprodukowany w 2017 roku. To jedyny przedmiot o wartości przekraczającej 10 tysięcy złotych, który został uwzględniony w deklaracji. Istotna z punktu widzenia oceny majątku jest również informacja o braku jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak kredyty czy pożyczki, o wartości przekraczającej próg 10 tys. zł.

Podsumowanie oświadczenia majątkowego Karczewskiego

Analiza najnowszego oświadczenia majątkowego Stanisława Karczewskiego pozwala na wyciągnięcie jasnych wniosków: polityk jest właścicielem domu i działki, dysponuje oszczędnościami w dwóch walutach oraz autem. Nie jest zaangażowany w biznes i nie posiada akcji. Kluczowym elementem zestawienia są jednak wykazane dochody, z których największą pulę stanowią wpływy z umów zlecenia (ponad 260 tys. zł) oraz emerytura samego senatora (ponad 186 tys. zł). Uwzględniając pozostałe profity, w tym emeryturę żony, łączny ubiegłoroczny przychód wyniósł ponad 775 tysięcy złotych.

Dla przeciętnego obywatela wgląd w oświadczenia majątkowe polityków to nie tylko lektura suchego dokumentu, ale przede wszystkim możliwość zapoznania się ze stanem posiadania osób, które od wielu lat kształtują polską rzeczywistość polityczną.

