Nie żyje Krzysztof Piesiewicz. Rodzina i życie prywatne

Kariera zawodowa i polityczna Krzysztofa Piesiewicza

Urodzony 25 października 1945 roku w Warszawie Krzysztof Piesiewicz zasłynął jako współtwórca scenariuszy do 17 obrazów filmowych w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. W jego dorobku artystycznym znalazły się takie dzieła jak „Bez końca”, „Dekalog”, „Podwójne życie Weroniki” czy słynny cykl „Trzy kolory” (Niebieski, Biały i Czerwony). Za ten ostatni twórca został wyróżniony nominacją do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. Poza kulturą, Piesiewicz aktywnie działał w polityce oraz w środowisku prawniczym. W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej bronił w procesach działaczy „Solidarności” oraz Konfederacji Polski Niepodległej.

Reprezentował również oskarżyciela posiłkowego w głośnych procesach zabójców księdza Jerzego Popiełuszki, a także pełnił funkcję obrońcy pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Jego wiedza była ceniona w wielu instytucjach, m.in. w Radzie Etyki Mediów, Radzie Programowej TVP czy Radzie Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP.

Tragiczna śmierć Anieli Piesiewicz i mroczna tajemnica

Losy rodziny Piesiewiczów naznaczone były bolesnymi doświadczeniami. 22 lipca 1989 roku w wieku 82 lat zamordowana została matka prawnika, Aniela Piesiewicz. Ta zbrodnia wywołała wstrząs i poruszenie, zwłaszcza ze względu na jej okoliczności. Ciało kobiety zostało skrępowane identycznie, jak w przypadku zamordowanego księdza Jerzego Popiełuszki. Tragedię łączono z działalnością Krzysztofa Piesiewicza, a jedna z teorii wskazywała, że morderstwo mogło być okrutną zemstą komunistycznych służb za jego udział w procesie morderców duchownego.

Krzysztof Piesiewicz opowiada o matce. Czym się zajmowała?

Aniela Piesiewicz należała do pierwszych absolwentek Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego. Syn wspominał ją z dużym sentymentem i uznaniem. Prawnik opowiadał o zaangażowaniu rodziców w tworzenie placówek medycznych na Podlasiu.

„Mama zakładała z ojcem pierwsze ośrodki zdrowia na Podlasiu. Potem zaczęła studiować historię, ale przerwała. Została wicedyrektorką gimnazjum” mówił.

Życie prywatne Krzysztofa Piesiewicza: żona Maria, dzieci Piotr i Anna

Senator był mężem Marii, z którą miał córkę Annę oraz syna Piotra. Związek ten jednak nie przetrwał próby czasu. Małżonka wyjechała do Paryża, a para zdecydowała się na separację. Do formalnego zakończenia małżeństwa nigdy nie doszło, co było związane z głęboką wiarą żony polityka. Syn Piotr podążył ścieżką ojca, decydując się na karierę w zawodzie prawniczym.