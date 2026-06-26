Mąż Kingi Dudy wszedł w lukratywny biznes. Wiemy, ile trzeba zapłacić za usługi jego firmy

W kwietniu 2026 roku Mateusz Zawistowski oficjalnie dołączył do kierownictwa Grupy Sanos, która oferuje prywatną i długoterminową pomoc dla osób w podeszłym wieku .

. Firma ta prężnie poszerza swoje wpływy na rynku ośrodków opiekuńczych, a miesięczny pobyt pensjonariusza kosztuje tam od 5800 zł do 6500 zł.

Fakt ten budzi spore zainteresowanie mediów, co ma bezpośredni związek z życiem prywatnym inwestora i jego małżeństwem z córką byłego prezydenta.

Z początkiem kwietnia 2026 roku znany inwestor i prawnik zasiadł w fotelu członka zarządu Grupy Sanos. Podmiot ten mocno ugruntował swoją pozycję w branży całodobowej pomocy dla seniorów. Placówki zarządzane przez tę spółkę gwarantują wsparcie na wielu płaszczyznach, jednak oznacza to dla rodzin pacjentów spory wydatek finansowy. W przestrzeni medialnej zadebiutowały właśnie zaskakujące doniesienia na temat tego opłacalnego biznesu.

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Działalność opiekuńcza firmy notuje niezwykle dynamiczny rozwój. W tym momencie pod jej szyldem funkcjonują domy opieki zlokalizowane między innymi w Tarnowskich Górach oraz Zabełkowie. Zarząd nie ukrywa jednak bardzo ambitnych planów, w których przewidziano otwieranie kolejnych filii oraz stawianie zupełnie nowych budynków. Jak można przeczytać na oficjalnej witrynie internetowej przedsiębiorstwa, głównym założeniem pomysłodawców jest budowanie miejsc przypominających prawdziwy dom i zapewniających pensjonariuszom najwyższy komfort w trudnym czasie.

Zamieszkanie w jednym z takich ośrodków to bez wątpienia spory luksus, za który trzeba słono zapłacić. Stawki za miesiąc całodobowego wsparcia startują od 5800 złotych dla lokalizacji w Tarnowskich Górach, natomiast w Zabełkowie trzeba liczyć się z kosztem rzędu minimum 6500 złotych. Ustalony rygorystycznie cennik ma w pełni odpowiadać wysokiemu standardowi oferowanych tam na co dzień udogodnień i kompleksowej pielęgnacji medycznej.

Sukcesy zawodowe Mateusza Zawistowskiego

Zanim inwestor na dobre związał się z rynkiem opieki senioralnej, zdobywał szlify w wielu prestiżowych miejscach. Prawnik współpracował między innymi ze słynną kancelarią White & Case, gdzie koordynował międzynarodowe transakcje i skomplikowane projekty biznesowe. Mąż córki byłego prezydenta z powodzeniem obracał się także w zamkniętym świecie funduszy inwestycyjnych. Z kolei w 2025 roku powierzono mu kierowanie organizacją Polish Defence Fund, która od początku istnienia zajmuje się stymulowaniem nowoczesnych rozwiązań dla polskiej obronności i bezpieczeństwa w regionie.

Mateusz Zawistowski i Kinga Duda

Najnowsze doniesienia o lukratywnej posadzie w branży opiekuńczej naturalnie ożywiają dyskusje o życiu prywatnym biznesmena, który od 5 lipca 2025 roku jest mężem Kingi Dudy. Córka Andrzeja Dudy, podobnie jak jej życiowy wybranek, posiada wykształcenie prawnicze zdobyte z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swojej wcześniejszej karierze miała okazję pracować dla renomowanych kancelarii oraz potężnych spółek doradczych. W czasach pierwszych lat urzędowania swojego ojca w Pałacu Prezydenckim krótko realizowała się jako doradczyni społeczna do spraw młodych Polaków. Obecnie jednak skrupulatnie unika błysków fleszy, mocno strzeże swojej prywatności i nie udziela się publicznie.