Janina Goss skreślona z list. Posłanka PiS tłumaczy powody

Informacja o usunięciu Janiny Goss z łódzkich list Prawa i Sprawiedliwości została ostatecznie potwierdzona. Decyzję tę skomentowała Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, pełniąca funkcję pełnomocniczki prezesa PiS w regionie. W rozmowie z Polską Agencją Prasową posłanka zaznaczyła, że wykluczenie miało charakter czysto formalny i wynikało z braku opłacania składek członkowskich przez kilkanaście miesięcy. Wojciechowska van Heukelom podkreśliła ponadto, że pożegnanie z byłą skarbniczką, od lat kojarzoną z najbliższym otoczeniem Jarosława Kaczyńskiego, wpisuje się w szerszy proces uporządkowywania struktur partii w Łodzi. Taryfy ulgowej nie było:

Gdyby w łódzkim PiS wszystko było w porządku, to pewnie nikt by mnie nie obdarzał pełnomocnictwem. Odejście pani Janiny Goss to tylko formalność. Z artykułu 6. Statutu PiS wynika wprost, że członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości ustaje, jeżeli ktoś nie płaci przez sześć miesięcy składek, a pani Goss zalegała ze składkami przez kilkanaście miesięcy - przyznała Wojciechowska van Heukelom.

Przyjaźń z prezesem i głośna pożyczka

Postać Janiny Goss od dłuższego czasu wzbudzała spore zainteresowanie dziennikarzy, głównie za sprawą jej bliskich relacji z Jarosławem Kaczyńskim. Wiadomo również, że utrzymywała serdeczne kontakty z Jadwigą Kaczyńską. W przestrzeni publicznej szerokim echem odbiła się sprawa pożyczki w wysokości 200 tysięcy złotych, jakiej Goss udzieliła prezesowi PiS ponad dekadę temu. Środki te miały być przeznaczone na pokrycie kosztów leczenia jego matki. Zobowiązanie to zostało ostatecznie uregulowane w 2017 roku.

Zioła, futra i polityka

Janina Goss od lat funkcjonowała w bezpośrednim otoczeniu rodziny Kaczyńskich, a w kuluarach często opowiadano o jej wizytach na wspólnych obiadach. Z powodu pasji do zielarstwa i tworzenia mikstur leczniczych przylgnął do niej pseudonim „szamanka PiS”. Jej wizerunek publiczny nierozerwalnie kojarzył się również z noszeniem charakterystycznych futer, które stanowiły stały element jej ubioru.

Kim jest Janina Goss? Kariera i funkcje w państwowych spółkach

W przeszłości Janina Goss ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, a z zawodu jest radcą prawnym. Swoją karierę zawodową rozwijała między innymi w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Łodzi, gdzie pracowała w latach 1990-2003. W podobnym okresie świadczyła usługi prawne dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w tym mieście. Jej nazwisko przewijało się w składach rad nadzorczych kluczowych państwowych podmiotów, takich jak Orlen, Telewizja Polska, Polskie Radio, Bank Ochrony Środowiska czy Polska Grupa Energetyczna. Dodatkowo zasiadała w Zarządzie powiązanej z partią spółki Srebrna.