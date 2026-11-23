• Z weryfikacji 395 spółek Skarbu Państwa przeprowadzonej przez dziennikarzy „Rzeczpospolitej” wynika, że 219 członków władz tych podmiotów ma powiązania z obozem rządzącym.

• Największą grupę, bo aż 117 osób, stanowią nominaci związani z Trzecią Drogą, w szczególności z PSL, podczas gdy blisko 80 osób wywodzi się z Koalicji Obywatelskiej, a niemal 20 z Lewicy.

• Zestawienie obejmuje nominacje wręczone po 1 stycznia 2024 roku, przy czym autorzy podkreślają, że faktyczna skala politycznych powiązań może być jeszcze większa.

Polska Agencja Prasowa przytoczyła poniedziałkowe ustalenia dziennikarzy „Rzeczpospolitej”, którzy zweryfikowali 395 spółek Skarbu Państwa oraz przeszło tysiąc zasiadających w nich członków rad nadzorczych i zarządów. Wnioski z tego zestawienia pokazują wyraźnie, że 219 osób na kierowniczych stanowiskach ma powiązania z partiami tworzącymi rząd.

Dziennikarze przeanalizowali zmiany kadrowe, które nastąpiły po 1 stycznia 2024 roku, a więc tuż po sformowaniu obecnego rządu. Twórcy tego opracowania zastrzegają jednocześnie, że opublikowany wykaz może nie uwzględniać absolutnie wszystkich powiązanych politycznie nominatów.

Spółki Skarbu Państwa. Trzecia Droga i PSL z największą liczbą stanowisk

W wyścigu o fotele w państwowych przedsiębiorstwach bezkonkurencyjna okazała się Trzecia Droga. Na liście znalazło się ponad 100 osób związanych z sojuszem Polski 2050 i PSL. Autorzy zestawienia zwracają uwagę, że wśród nominatów z tego ugrupowania wyraźnie dominują działacze związani z ludowcami.

Pozostałe partie tworzące rząd również wprowadziły swoich reprezentantów do państwowych firm. Z analizy wynika, że blisko 80 osób na liście ma powiązania z Koalicją Obywatelską, a niespełna 20 stanowisk objęli ludzie związani z Lewicą.

Jak koalicja rządząca obsadza spółki? Dziennikarze prześwietlili setki firm

Cytowani przez PAP autorzy zestawienia przeprowadzili bardzo szczegółową kwerendę. Aby ustalić powiązania poszczególnych osób, dziennikarze przeszukali dane z Krajowego Rejestru Sądowego i Państwowej Komisji Wyborczej, a także zweryfikowali oświadczenia majątkowe, witryny partii politycznych oraz media społecznościowe.

Przeprowadzone badanie pokazuje, że większość prześwietlonych firm to mniejsze przedsiębiorstwa, nadzorowane przez poszczególne resorty, urzędy oraz agencje państwowe. Procedura nominacyjna opiera się na prostym schemacie, w którym instytucje nadzorujące delegują swoich przedstawicieli do rad nadzorczych, a te z kolei powołują członków zarządów.

Warto odnotować, że spośród niespełna 400 zweryfikowanych podmiotów tylko 70 funkcjonuje w samej stolicy. Reszta firm ma siedziby w różnych regionach Polski, co dowodzi, że zjawisko obsadzania stanowisk ludźmi powiązanymi z polityką jest silnie widoczne w strukturach lokalnych.

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