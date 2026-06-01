Marta Nawrocka świętuje z najmłodszymi. Pierwsza dama zaprosiła dzieci do Ogrodów Pałacu Prezydenckiego

Wśród zaproszonych gości znalazło się wiele dzieci, które wcześniej marzyły o spotkaniu z prezydencką parą , a to wydarzenie pozwoliło im spełnić to życzenie.

Organizatorzy zapewnili zróżnicowany program pełen edukacyjnych i kreatywnych atrakcji, łączących naukę z zabawą. Dzieci brały udział m.in. w zajęciach o bezpieczeństwie drogowym, eksperymentach, zajęciach geograficznych, a także aktywnościach artystycznych i sportowych.

Z inicjatywy Pierwszej Damy, Marty Nawrockiej, Ogrody Pałacu Prezydenckiego stały się areną obchodów Dnia Dziecka dla ponad 300 młodych uczestników z całej Polski. Jak informuje Kancelaria Prezydenta RP, w gronie zaproszonych znalazło się sporo dzieci, które wcześniej marzyły o spotkaniu z parą prezydencką. To wydarzenie pozwoliło im urzeczywistnić te pragnienia, gwarantując jednocześnie mnóstwo niespodzianek i wspaniałych przeżyć.

Marta Nawrocka bawi się z dziećmi

Marta Nawrocka osobiście powitała przybyłych gości w trakcie uroczystości, nie ukrywając radości z ich wizyty. Skierowała do dzieci ciepłe słowa, dziękując za nadesłane wcześniej listy.

– Jestem szczęśliwa widząc was tutaj, w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Wielu z was wysłało do nas listy, chciało spotkać się z nami osobiście. Za wszystkie dziękuję. Cieszę się, że tu jesteście. Życzę wam dużo radości. Spełniajcie swoje marzenia i miejcie ich jak najwięcej. Pałacowe Ogrody należą dziś do was, bawcie się wspaniale –

Program wydarzenia obfitował w atrakcje, kładąc nacisk na zajęcia kreatywne i edukacyjne. Najmłodsi zdobywali wiedzę o zasadach ruchu drogowego, przeprowadzali eksperymenty naukowe i odkrywali ciekawostki geograficzne. Nie zabrakło również wyzwań konstrukcyjnych, a także zajęć sportowych i artystycznych. Wszystkie strefy miały na celu łączenie nauki z zabawą, rozbudzając w dzieciach nowe zainteresowania i pasje.

Błękitny garnitur Marty Nawrockiej

Podczas tego wydarzenia pierwsza dama zachwyciła eleganckim wyglądem. Zdecydowała się na błękitny garnitur zestawiony z klasyczną, białą koszulką. Upięte włosy oraz subtelny makijaż stanowiły dopełnienie jej stylizacji.