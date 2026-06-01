Małgorzata Wassermann uderza w Macieja Stuhra. Przypomniała mu żarty ze Smoleńska

Przedstawicielka partii rządzącej otwarcie zarzuciła Maciejowi Stuhrowi publiczne drwiny z tragedii smoleńskiej, w wyniku której śmierć poniósł Zbigniew Wassermann.

Parlamentarzystka oceniła krytycznie całą branżę artystyczną, wytykając krakowskim twórcom pogardę wobec działaczy Prawa i Sprawiedliwości oraz całkowity brak otwartości na inne poglądy.

Sam artysta już wcześniej kategorycznie odcinał się od podobnych oskarżeń, zapewniając, że nigdy nie pozwalał sobie na drwiny z osób, które zginęły w 2010 roku.

Podczas wizyty w programie „Polityczny WF” emitowanym na antenie Polsat News, parlamentarzystka dokonała oceny lokalnej sceny politycznej w stolicy Małopolski, zwracając szczególną uwagę na zachowanie tamtejszych twórców. Z punktu widzenia posłanki Kraków jest wyjątkowo wymagającym terenem dla działaczy Prawa i Sprawiedliwości, co ma bezpośredni związek z niechętnym nastawieniem środowisk artystycznych do przedstawicieli tej formacji.

- Proszę popatrzeć na środowisko celebrytów, aktorów i tak dalej. Tam jakby ktoś powiedział coś dobrego o PiS, no może się z tego środowiska wypisać, bo go zadziobią - stwierdziła.

Małgorzata Wassermann mocno uderza w Macieja Stuhra

W trakcie dalszej dyskusji polityk zwróciła uwagę na wyraźną nierównowagę w stosunkach między władzą a światem kultury. Podkreśliła, że politycy nie recenzują warsztatu artystów, podczas gdy ci drudzy regularnie atakują osoby publiczne. To właśnie w tym momencie Małgorzata Wassermann wzięła na celownik Macieja Stuhra, przypominając mu rzekome żarty z narodowej tragedii, w której straciła ojca, Zbigniewa Wassermanna.

- Proszę popatrzeć, jak raz po raz wychodził ktoś, czy to był kabaret, czy to była gala Fryderyków, czy cokolwiek innego... Bardzo często to były teksty naprawdę poniżej pasa. Czy ja kiedykolwiek żartowałam z bardzo trudnej i ciężkiej choroby oraz rehabilitacji Jerzego Stuhra? Maciej Stuhr żartował sobie ze śmierci mojego ojca i to publicznie. To jest ta zasadnicza różnica między nami. I nie dotyczyło to tylko tego jednego przypadku – powiedziała Małgorzata Wassermann.

Wszystko wskazuje na to, że działaczka nawiązywała do słynnego wystąpienia podczas ceremonii wręczenia Orłów, kiedy to znany aktor użył kontrowersyjnego sformułowania o tym, że „miało być poważnie, a państwo mają tu-polew”.

Maciej Stuhr zabierał głos w sprawie żartów z katastrofy

Trzeba jednak przypomnieć, że w minionych latach artysta wielokrotnie dementował doniesienia o rzekomym wyśmiewaniu katastrofy z 2010 roku. W rozmowie wyemitowanej w 2019 roku w ramach programu „Tłit WP” aktor jasno przedstawił swoje stanowisko w tej kontrowersyjnej sprawie, podkreślając swoje własne przeżycia związane z tymi wydarzeniami.

- Nigdy nie żartowałem ze Smoleńska. Po prostu gotuje się we mnie krew, jeżeli ktoś tą kartą przez kilka lat gra. Będziemy za chwilę obchodzić dziesiątą rocznicę tej strasznej tragedii, którą bardzo mocno przeżyłem. I nigdy nie naśmiewałem się z żadnych ofiar - oznajmił.