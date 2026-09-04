Problemy z podpisami na listach poparcia dla Gibały

Schody dla niezależnego polityka zaczęły się na początku tygodnia. Urzędnicy odrzucili aż 3200 z niespełna 5500 zgromadzonych podpisów. Błędem okazał się brak dopisku „Kraków” w rubrykach adresowych osób popierających Gibałę.

Sztabowcy nie złożyli jednak broni i natychmiast ruszyli w miasto. Do czwartkowego popołudnia dostarczyli komisji kolejne 9 tysięcy podpisów. Taka liczba zagwarantowała oficjalną rejestrację kandydata. Według dokumentów, Gibała finalnie zadeklarował zebranie niemal 14,7 tysięcy podpisów poparcia.

Gibała dziękuje mieszkańcom Krakowa za wsparcie

O pomyślnym finale zamieszania polityk poinformował za pośrednictwem swoich kanałów w internecie. W krótkim wpisie wyraził wdzięczność mieszkańcom za błyskawiczną mobilizację i pomoc w uzupełnieniu braków.

Zgodnie z przepisami, aby wystartować w walce o prezydenturę miasta, każdy z kandydatów musiał dostarczyć minimum 3 tysiące ważnych podpisów. Wymogi formalne nakazują, by obok imienia i nazwiska znalazł się poprawny adres zamieszkania oraz numer PESEL popierającego.

Tylko osoby wychowane w latach 90. zdobędą komplet punktów Pytanie 1 z 12 Kto śpiewał wielki hit "To nie ja!" podczas Eurowizji w 1994 roku? Kasia Stankiewicz Katarzyna Nosowska Edyta Górniak Następne pytanie

Lista zarejestrowanych kandydatów na prezydenta Krakowa rośnie

Oprócz Łukasza Gibały, na karcie do głosowania krakowianie zobaczą inne znane nazwiska. Do rywalizacji przystąpią Michał Drewnicki (Prawo i Sprawiedliwość), Jan Hoffman, Aleksandra Owca reprezentująca Partię Razem oraz wspierana przez Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska.

Nie wszystkim jednak udało się przejść przez sito weryfikacji. Komisja zamknęła drogę do startu Stanisławowi Kułasze i Marcie Ratuszyńskiej, którym zabrakło odpowiedniej liczby ważnych podpisów. Urzędnicy odrzucili w ich przypadkach kolejno 382 i 80 głosów poparcia, co uniemożliwiło rejestrację komitetów.

Procedura sprawdzania dokumentów innych pretendentów nadal trwa. W urzędzie leżą listy m.in. Mariana Banasia, Bartosza Bocheńczaka, Darii Gosek-Popiołek, Michała Klimka czy Sławomira Pietrzyka. Ostateczne rozstrzygnięcia w ich sprawie mają zapaść w poniedziałek, a wyniki kontroli poznamy o godzinie 16.

Kiedy odbędą się przedterminowe wybory w Krakowie?

Mieszkańcy stolicy Małopolski ruszą do urn 27 września, by wyłonić nowego włodarza. To bezpośrednia konsekwencja majowego referendum, w którym krakowianie zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej.

Obecnie funkcję gospodarza miasta sprawuje Stanisław Kracik, który wcześniej pełnił obowiązki zastępcy usuniętego ze stanowiska prezydenta.

Start Łukasza Gibały zapowiada zaciętą walkę o najważniejsze stanowisko w krakowskim magistracie.