• Pierwsza dama Marta Nawrocka podjęła 18 listopada w Pałacu na Wyspie w warszawskich Łazienkach Królewskich partnerki i małżonki światowych liderów, którzy wzięli udział w międzynarodowej konferencji.

• Podczas wydarzenia zaprezentowała się w szykownej stylizacji w niemal czarnym kolorze, a strój ten zyskał ogromne uznanie projektanta Daniela Jacoba Dalego, widzącego w nim inspiracje domem mody Dior.

• Ekspert zestawił sposób kreowania wizerunku przez pierwszą damę z działaniami Anny Wintour, zwracając uwagę na konsekwentne stosowanie rozpoznawalnych detali, do których należą ozdoby we włosach.

Marta Nawrocka w czarnej stylizacji w Łazienkach Królewskich. Tak ugościła zagraniczne delegacje

Oficjalne wystąpienie po raz kolejny stało się okazją do zaprezentowania wyrazistego stylu przez pierwszą damę Martę Nawrocką. W środę, 18 listopada, w Pałacu na Wyspie na terenie warszawskich Łazienek Królewskich podjęła ona partnerki oraz żony głów państw, które odwiedziły Polskę w związku z międzynarodową konferencją „Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność”.

Na liście gości pojawiły się między innymi litewska pierwsza dama Diana Nausėdienė, partnerka rumuńskiego prezydenta Mirabela Grădinaru, a także specjalna wysłanniczka Melanii Trump, czyli pierwszej damy USA, Charity Wallace.

Wydarzenie zorganizowano w niezwykłych wnętrzach dawnej rezydencji królewskiej. Przybyłe panie miały okazję zobaczyć Galerię Obrazów oraz złożyć podpisy w Księdze Pamiątkowej, natomiast zwieńczeniem wieczoru był występ solistów Polskiego Baletu Narodowego do utworów Fryderyka Chopina.

Gospodyni spotkania wybrała na ten wieczór szykowny zestaw utrzymany w bardzo ciemnej, niemal czarnej tonacji. Składał się on z rozkloszowanej spódnicy midi oraz dopasowanego żakietu podkreślającego talię i lekko rozszerzanego ku dołowi, a strój dopełniały błyszczące, wysokie kozaki w czarnym kolorze.

Wzrok przykuwał także detal wpięty we włosy. Tego typu akcesoria można zauważyć w oficjalnych strojach pierwszej damy z coraz większą regularnością.

Daniel Jacob Dali ocenia styl Marty Nawrockiej. Projektant wskazuje na dom mody Dior

Najnowszą kreację Marty Nawrockiej przeanalizował projektant mody Daniel Jacob Dali, który już wcześniej na łamach „Super Expressu” oceniał wizerunek pierwszej damy z okazji Święta Niepodległości.

Specjalista docenił przede wszystkim odpowiednie proporcje sylwetki, szykowny krój oraz to, jak poszczególne części garderoby współgrają ze sobą, tworząc harmonijny efekt.

„– Marta Nawrocka wygląda w tej czarnej stylizacji absolutnie przepięknie! –” ocenił Daniel Jacob Dali w rozmowie z SE.pl.

W opinii twórcy mody prezentowany zestaw wyraźnie koresponduje z klasycznym stylem francuskiego domu mody Dior. Ekspert wskazuje, że wyeksponowana talia, dopasowany fason oraz mocna linia sylwetki jednoznacznie kojarzą się z tradycyjnym paryskim krawiectwem.

Kluczowe znaczenie w tym zestawieniu ma także umieszczona na głowie aplikacja. Ten drobny element przełamuje monochromatyczny strój i nadaje całej stylizacji indywidualnego wyrazu.

Zdaniem Dalego to właśnie tego rodzaju detale mają szansę przekształcić się w przyszłości w charakterystyczny znak rozpoznawczy pierwszej damy.

Marta Nawrocka jak Anna Wintour. Daniel Jacob Dali tłumaczy modowe porównanie

Najbardziej intrygujące spostrzeżenia eksperta wykraczają jednak poza samą odzież i skupiają się na metodzie, jaką Marta Nawrocka stosuje przy kreowaniu swojego wizerunku w przestrzeni publicznej.

Projektant Daniel Jacob Dali zestawił prezydentową z postacią Anny Wintour, która przez lata kierowała amerykańskim wydaniem magazynu „Vogue”, a jej ciemne okulary oraz niezmienna fryzura zyskały globalną rozpoznawalność.

„– Jej sposób budowania wizerunku przywodzi mi na myśl Annę Wintour nie przez podobieństwo stylu czy wyglądu, lecz przez konsekwencję i umiejętność uczynienia z charakterystycznych detali własnego znaku rozpoznawczego –” powiedział projektant dla „Super Expressu”.

Rozmówca podkreślił tym samym, że nie sugeruje fizycznego podobieństwa obu pań ani naśladowania estetyki Wintour. Zwraca jednak uwagę na łączącą je świadomą powtarzalność wyrazistych akcentów w ubiorze.

Wieloletnia szefowa modowego pisma od dziesięcioleci słynie ze ściśle określonego stylu. Z kolei Marta Nawrocka coraz chętniej sięga po akcesoria, które sprawiają, że jej oficjalne kreacje zyskują unikalny rys.

U polskiej pierwszej damy kluczową rolę w tym procesie odgrywają właśnie aplikacje we włosach. Na przestrzeni ostatnich miesięcy prezentowała się w rozmaitych opaskach oraz szykownych nakryciach głowy.

„– Marta pięknie rozwija własną estetykę, a te ozdoby na głowie nabierają coraz bardziej charakterystycznego znaczenia –” zauważył Dali.

Swoją analizę projektant zamknął krótkim podsumowaniem.

„– Klasa, wyczucie i naprawdę piękny styl!”

Konferencja „Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność” w Warszawie. Inicjatywa Marty Nawrockiej

Wizyta w Łazienkach Królewskich stanowiła wstęp do drugiego dnia obrad międzynarodowej konferencji „Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność”, która została zorganizowana z inicjatywy Marty Nawrockiej.

Dwudniowe spotkanie zaplanowano w Warszawie na 18 i 19 listopada. Głównym tematem rozmów uczyniono bezpieczeństwo najmłodszych oraz młodzieży w sieci, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju technologii, szkodliwych treści oraz zjawiska cyberprzemocy.

W czwartek, 19 listopada, udział w dyskusjach wzięły również zagraniczne uczestniczki wieczornego spotkania. Celem całego przedsięwzięcia jest wymiana wiedzy oraz przygotowanie konkretnych zaleceń mających chronić dzieci korzystające z internetu.

Tym samym pierwsza dama spaja zaangażowanie w sprawy społeczne z coraz mocniej zarysowanym wizerunkiem podczas publicznych wyjść. Jej ostatni wybór modowy zyskał duże uznanie Daniela Jacoba Dalego, który chwali ją za spójność w kreowaniu własnej estetyki.

Autor: Archiwum prywatne

Kim jest projektant Daniel Jacob Dali? Współpracował ze światowymi gwiazdami

Wyraźnie doceniona u Marty Nawrockiej konsekwencja w kreowaniu wizerunku to element, na który obok fasonu i kolorystyki ubrań szczególnie zwraca uwagę w swoich analizach Daniel Jacob Dali. Ten wywodzący się z Krakowa polski stylista i projektant mody od wielu lat mieszka na hiszpańskiej Ibizie, a zawodowe szlify zdobywał także w Wielkiej Brytanii, Madrycie oraz Paryżu, rozwijając własny szyld DJD Fashion. O jego dorobku informowały media w kraju i za granicą, a stworzone przez niego kreacje zakładała między innymi Paris Hilton. Ekspert regularnie recenzuje również stroje znanych osób i przez lata na łamach „Super Expressu” komentował stylizacje chociażby Małgorzaty Kożuchowskiej, Margaret czy Dody.

Sprawdźcie w przygotowanej przez nas galerii, jak pierwsza dama Marta Nawrocka wyglądała na spotkaniu zorganizowanym w Łazienkach Królewskich.

Tak Marta Nawrocka powitała powstańców warszawskich. Wzruszające wideo niesie się po sieci