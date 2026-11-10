Marta Nawrocka organizuje międzynarodową konferencję! Będzie o tym głośno

Informację o nadchodzącym szczycie przekazała we wtorek, 10 listopada 2026 roku, Kancelaria Prezydenta RP za pośrednictwem platformy X, powołując się na wypowiedź zastępcy szefa KPRP Adama Andruszkiewicza. Całe przedsięwzięcie zostanie zorganizowane pod oficjalnym hasłem „Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność. Their future. Our responsibility”.

W dniach 18–19 listopada z inicjatywy Pierwszej Damy Marty Nawrockiej w Pałacu Prezydenckim odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w internecie. W wydarzeniu wezmą udział Małżonki Prezydentów innych państw, eksperci oraz przedstawiciele instytucji publicznych - przekazano.

Marta Nawrocka zaprasza na szczyt w Pałacu Prezydenckim. Kto weźmie w nim udział?

Szczegóły dotyczące daty, lokalizacji oraz rangi tego przedsięwzięcia zostały w pełni potwierdzone w oficjalnym stanowisku Kancelarii Prezydenta RP. Jak wynika z opublikowanych informacji, na zaplanowane na 18 i 19 listopada spotkanie w Warszawie przyjadą pierwsze damy z innych krajów, eksperci od spraw cyfrowych oraz reprezentanci instytucji publicznych. Zasadniczym celem projektu zainicjowanego przez pierwszą damę Martę Nawrocką jest zbudowanie międzynarodowej platformy do wymiany wiedzy na temat zwalczania niebezpieczeństw czyhających na najmłodszych internautów.

Gospodarze spotkania zapewniają o otwartości debaty dla wszystkich sił politycznych w kraju. Oficjalne zaproszenia na konferencję wysłano zarówno do członków rządu, jak i parlamentarzystów, czyli posłów oraz senatorów reprezentujących wszystkie kluby i koła.

Do wspólnej dyskusji zapraszamy przedstawicieli wszystkich stron sceny politycznej – rządu i parlamentu. Bezpieczeństwo najmłodszych w sieci to wyzwanie, które wymaga współpracy ponad podziałami. Naszym celem jest wypracowanie konkretnych rozwiązań, które pozwolą skuteczniej chronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami w świecie cyfrowym - podano na X.

Działalność pierwszej damy Marty Nawrockiej i misja jej fundacji

Pomysł zorganizowania tego międzynarodowego spotkania stanowi naturalną kontynuację dotychczasowej aktywności żony prezydenta. Problematyka ta jest szczególnie bliska pierwszej damie, która realizuje podobne cele w ramach Fundacji „Blisko Ludzkich Spraw”. Organizacja ta skupia się na promowaniu projektów edukacyjnych, społecznych, dobroczynnych oraz kulturalnych, które mają budować wspólnotę opartą na szacunku, solidarności i wsparciu dla najbardziej potrzebujących. „Nasze działania, inspirowane społeczną misją Pierwszej Damy RP Marty Nawrockiej, koncentrują się na przeciwdziałaniu wykluczeniu, wzmacnianiu postaw obywatelskich, promocji zdrowego stylu życia, rozwoju edukacji, kultury, wolontariatu oraz integracji społecznej, z myślą o trwałej służbie obecnym i przyszłym pokoleniom” – czytamy na oficjalnej stronie internetowej fundacji.