Marta Nawrocka na wizycie w Stanach Zjednoczonych. Jej kreacja wzbudziła zachwyt

W trakcie wizyty w polskiej placówce Marta Nawrocka poświęciła czas uczniom. Włączyła się w warsztaty zatytułowane „Polskie korzenie – skrzydła przyszłości” wspólnie z dziećmi, a z młodzieżą dyskutowała o sposobach łączenia polskiego pochodzenia z realiami życia w Ameryce oraz o znaczeniu bycia Polakiem dla młodych ludzi, którzy mieszkają w USA.

Pierwsza dama znalazła również chwilę, by porozmawiać z gronem pedagogicznym o funkcjonowaniu placówki polonijnej, kwestiach edukacyjnych i trudnościach, z jakimi wiąże się nauka języka ojczystego oraz kształtowanie narodowej świadomości u dzieci dorastających w USA. Podczas tej wizyty doszło do poruszającego spotkania ze 103-letnim Fryderykiem Dammontem, Sybirakiem silnie związanym z tą szkołą.

Należy podkreślić, że Polska Szkoła im. św. Stanisława Kostki w Wallington to miejsce, gdzie nauka języka splata się z wiedzą o historii, kulturze, sztuce, tradycji i religii. Placówka ta nie tylko uczy młodzież o jej korzeniach, ale także przypomina o twórcach polskiej historii, zachęcając do pielęgnowania narodowego dziedzictwa w amerykańskich realiach.

Na to wydarzenie żona prezydenta zdecydowała się założyć szykowny, granatowy kostium ozdobiony białymi prążkami. Wybrała klasyczny zestaw składający się z marynarki oraz spodni o poszerzanym kroju. Jej doskonały wygląd sprawił, że skupiła na sobie wzrok wszystkich zgromadzonych. Zdjęcia tej kreacji można obejrzeć w załączonej poniżej galerii.