Podczas trwającej wizyty w Nowym Jorku pierwsza dama postawiła na aktywność fizyczną, rezygnując na moment z oficjalnych kreacji.

Na tle charakterystycznych nowojorskich wieżowców oddała się swojej rowerowej pasji, co uwieczniono na fotografiach.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć Marty Nawrockiej w sportowym wydaniu.

Marta Nawrocka towarzyszy prezydentowi Karolowi Nawrockiemu podczas oficjalnej podróży do Stanów Zjednoczonych. Wizyta rozpoczęła się 19 września, a jednym z jej elementów było niedzielne spotkanie z amerykańską Polonią. Mimo licznych obowiązków, pierwsza dama znalazła moment na mniej formalną aktywność.

Żona prezydenta postanowiła spędzić czas na rowerze. Zrobione w Nowym Jorku fotografie ukazują Martę Nawrocką w czarnym sportowym ubraniu, kasku oraz okularach przeciwsłonecznych. Towarzyszyli jej inni fani jednośladów, a w tle widać było słynne budynki Manhattanu. Nie zabrakło wspólnych zdjęć, uśmiechów i rozmów z pozostałymi uczestnikami przejazdu.

Taki widok znacznie różni się od wizerunku, do którego przyzwyczaiła nas pierwsza dama podczas państwowych uroczystości. Warto jednak zaznaczyć, że dla Marty Nawrockiej jazda na rowerze to prawdziwa pasja, a nie tylko jednorazowa inicjatywa zorganizowana podczas amerykańskiej podróży.

Marta Nawrocka i jej zamiłowanie do rowerów

Informacje o zamiłowaniu Marty Nawrockiej do aktywności fizycznej są powszechnie znane. Na stronie internetowej prezydenta widnieje wzmianka o tym, że pierwsza dama chętnie uprawia sport, a jej ulubione dyscypliny to jazda na rowerze i rolkach.

Niedawno, podczas wywiadu z Bogdanem Rymanowskim, sama zainteresowana opowiadała o swoich zainteresowaniach. Pytana o pasje, wymieniła jazdę na rowerze i wrotkach, dodając, że ceni sobie również pływanie i jeździectwo.

Zamiłowanie do ruchu zaszczepiono jej już w młodości. Jako nastolatka Marta Nawrocka uczyła się w gdańskiej Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Janiny Jarzynówny-Sobczak. Mimo że jej kariera nie potoczyła się w stronę tańca klasycznego, sport wciąż odgrywa kluczową rolę w jej życiu.

Pierwsza dama opowiadała o wycieczkach rowerowych

Przeprowadzka do Pałacu Prezydenckiego i nowe role nie zmieniły jej przyzwyczajeń. W jednej z rozmów Marta Nawrocka podkreśliła, że rodzina prezydencka dba o podtrzymywanie dawnych tradycji, do których należą chociażby wspólne przejażdżki rowerowe.

Tym razem nadarzyła się wyjątkowa okazja, by podziwiać pierwszą damę w sportowym wydaniu w samym sercu Nowego Jorku. Zachęcamy do przejrzenia naszej galerii, w której zobaczycie Martę Nawrocką w stroju kolarskim i kasku na tle amerykańskiej metropolii.

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