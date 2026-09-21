ME siatkarzy. Kto zagra o półfinał?

Belgia i Słowenia z awansem

Belgijska kadra siatkarzy wygrała w poniedziałkowym meczu 1/8 finału z reprezentacją Czech. Spotkanie zakończyło się rezultatem 3:1 dla zespołu z Beneluksu. Rywalizacja ta toczyła się we włoskim Turynie.

W kolejnym turyńskim starciu Słowenia okazała się lepsza od Serbii. Mecz zakończył się zwycięstwem Słoweńców w trzech setach (3:0). Obie zwycięskie drużyny, Belgia i Słowenia, zmierzą się w środę w Turynie o awans do półfinału mistrzostw Europy.

Kiedy zagra Polska?

Zwycięzca środowego starcia Belgia - Słowenia zagra w półfinale z triumfatorem wtorkowego pojedynku Polska - Niemcy. Biało-Czerwoni zmierzą się z niemiecką drużyną we wtorek w Sofii. Wynik tego meczu wyłoni kolejnego półfinalistę europejskiego czempionatu.

W pozostałych starciach ćwierćfinałowych zaplanowano rywalizację Francji z Rumunią (wtorek, Sofia) oraz Włoch z Finlandią (środa, Turyn). Spotkania półfinałowe odbędą się 25 września w Mediolanie. Wielki finał oraz mecz o brązowy medal zostaną rozegrane w tym samym mieście dzień później.