Marta Nawrocka kibicuje polskim piłkarkom. Jej malinowy kostium przyciągał spojrzenia

Marta Nawrocka mocno angażuje się w promowanie aktywności fizycznej, kładąc szczególny nacisk na wspieranie kobiecych zespołów oraz indywidualnych sportsmenek, zwłaszcza w piłce nożnej.

Podczas piątkowego spotkania 5 czerwca żona prezydenta zasiadła na gdańskim stadionie, aby dopingować biało-czerwone w starciu z Francuzkami. Była to kontynuacja jej kibicowskich działań po wcześniejszych meczach i obecności na Gali Orlen Ekstraligi Kobiet w stolicy.

Pierwsza dama wielokrotnie podkreślała, jak ważne jest pomaganie kobietom w realizacji ich sportowych ambicji. Sama również nie stroni od aktywności – chętnie jeździ na rowerze i rolkach, a od młodych lat jej pasją pozostaje taniec.

Żona Karola Nawrockiego na gdańskich trybunach

Od momentu objęcia roli pierwszej damy, Marta Nawrocka aktywnie działa na rzecz popularyzacji sportu, regularnie pojawiając się na meczach polskich reprezentantów. Szczególnym sentymentem darzy kobiece składy oraz nasze wybitne zawodniczki. W piątek (5 czerwca) można było ją zobaczyć na gdańskiej arenie, gdzie z entuzjazmem kibicowała biało-czerwonym w rywalizacji z drużyną z Francji. Obecność na tym wydarzeniu to kolejny dowód jej zaangażowania w rozwój żeńskiej piłki nożnej w naszym kraju i silnego wsparcia dla Reprezentacji Polski Kobiet.

Październikowe spotkanie Polek z zespołem Holandii również odbyło się z udziałem Marty Nawrockiej na trybunach. Wcześniej pierwsza dama uczestniczyła w piłkarskim śniadaniu z podopiecznymi Niny Patalon, a w miniony poniedziałek gościła na prestiżowej Gali Orlen Ekstraligi Kobiet w Warszawie. To właśnie podczas tego wydarzenia wyróżniono zawodniczki, które stanowią fundament narodowej drużyny.

Żona prezydenta ma pełną świadomość, że wspieranie polskich sportsmenek ma ogromne znaczenie dla ich rozwoju. - Całym sercem wspieram kobiecą piłkę nożną! I dziewczęce marzenia, które rodzą się jeszcze na szkolnych boiskach czy podwórkach, a później owocują pięknymi sportowym karierami – zaznaczyła podczas niedawnej Gali Orlen Ekstraligi Kobiet.

Marta Nawrocka i jej sportowa pasja

Zaangażowanie pierwszej damy w świat sportu nie kończy się na kibicowaniu innym. Marta Nawrocka sama chętnie spędza czas w ruchu, traktując to jako swoją osobistą pasję. W jej planie dnia regularnie pojawiają się przejażdżki rowerowe oraz jazda na rolkach. Dodatkowo wielką miłością darzy taniec – w młodzieńczych latach uczęszczała na zajęcia z baletu, co niewątpliwie wpłynęło na jej zamiłowanie do aktywności.

Malinowa kreacja pierwszej damy w Gdańsku

Podczas spotkania kobiecej reprezentacji Polski Marta Nawrocka naturalnie przyciągnęła obiektywy fotoreporterów. Pierwsza dama zdecydowała się na ubiór nawiązujący do barw narodowych. Na trybunach zaprezentowała się w eleganckim kostiumie o głębokim, malinowym odcieniu czerwieni. Zestaw uzupełniła subtelną biżuterią oraz klasycznym, gładkim upięciem włosów, co sprawiło, że całość wyglądała niezwykle szykownie i odpowiednio do okazji.

ARTYŚCI PROWINCJONALNINOCNA ZMIANA | KAMILA BIEDRZYCKA & DR MIROSŁAW OCZKOŚ