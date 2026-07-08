Kluczowa rozmowa Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Znamy szczegóły spotkania na szczycie NATO

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-07-08 8:41

Prezydent Karol Nawrocki przedstawił najważniejsze postulaty Polski podczas szczytu NATO w Ankarze, akcentując potrzebę rozbudowy infrastruktury rurociągów w kierunku wschodniej flanki. Jednocześnie polityk zdradził szczegóły swojej krótkiej konwersacji z Donaldem Trumpem, która dotyczyła stacjonowania amerykańskich żołnierzy nad Wisłą, oraz omówił długofalowe cele państwa w zakresie relacji transatlantyckich.

Donald Trump obok Karola Nawrockiego. O kulisach ich rozmowy na szczycie NATO przeczytasz na Eska.
Autor: MARCIN GADOMSKI/SUPER EXPRESS/ Associated Press

Głównym postulatem Karola Nawrockiego w kontekście infrastruktury energetycznej jest rozbudowa sieci NATO. Prezydent zamierza usilnie dążyć do tego, by rurociągi kończące się obecnie na granicy dawnych Niemiec Zachodnich i Wschodnich zostały przedłużone do Polski. Przy okazji zdradził, że zamienił kilka słów z byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem, a ich krótka wymiana zdań dotyczyła przede wszystkim obecności amerykańskich żołnierzy na terytorium naszego kraju.

Trzy cele Polski na szczycie NATO

W trakcie briefingu dla dziennikarzy Karol Nawrocki zaznaczył, że polska delegacja przyjechała na szczyt z jasno wytyczonymi priorytetami. Wymienił trzy fundamentalne obszary, na których koncentrują się działania naszego kraju podczas tego wydarzenia. Głównym zadaniem jest wzmocnienie więzi wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego, co polityk uznał za absolutnie kluczowe dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej.

Sonda
Ufasz prezydentowi Karolowi Nawrockiemu?

„Strategicznym celem Rzeczpospolitej jest oczywiście wzmocnienie Sojuszu i solidarności w Sojuszu Północnoatlantyckim. To dzisiaj wydaje się najważniejsze dla Polski, dla całej Europy Środkowej i Wschodniej”

Kolejnym niezwykle ważnym punktem dla Polski, na co zwrócił uwagę prezydent, jest budowa i podtrzymywanie mocnych relacji transatlantyckich. W jego opinii ścisła współpraca ze Stanami Zjednoczonymi stanowi fundament istnienia paktu obronnego.

W naszej galerii zobaczysz wizytę europejskich liderów w rezydencji Karola Nawrockiego:

Nieformalny szczyt Prezydentów regionu Europy Środkowo-Wschodniej
Galeria zdjęć 21

„Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych i bez współpracy USA z Europą”

Ostatnim, ale równie istotnym elementem polskiej agendy jest uświadamianie partnerom realnego zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. Karol Nawrocki przypomniał również o znaczących nakładach finansowych, jakie Polska przeznacza na obronność, podkreślając przy tym rzetelne realizowanie wszelkich zobowiązań wynikających z przynależności do NATO. Według prezydenta, postawa naszego kraju jako wzorowego członka Sojuszu powinna być istotnym argumentem w toczących się debatach.

„Polska jest przykładowym sojusznikiem, który wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań wobec swoich partnerów”

Najlepsze historie miłosne to te z tragicznym zakończeniem? Rozmawiamy z obsadą "Trio" | Wywiad ESKA
Karol Nawrocki
donald trump