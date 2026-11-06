Marsz Niepodległości 2026 w Warszawie. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o swoim udziale

Marsz Niepodległości 2026 w Warszawie. Trasa przemarszu i udział Karola Nawrockiego

Spekulacje dotyczące planów głowy państwa zostały ostatecznie ucięte w piątkowe popołudnie. To właśnie wtedy za pośrednictwem platformy społecznościowej X prezydent Karol Nawrocki oficjalnie ogłosił swój udział w Marszu Niepodległości, który przejdzie ulicami Warszawy 11 listopada 2026 roku.

11 listopada, w tym szczególnym momencie dla Polski, wezmę, jak co roku, udział w Marszu Niepodległości w Warszawie. 🇵🇱— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) November 6, 2026

11 listopada, w tym szczególnym momencie dla Polski, wezmę, jak co roku, udział w Marszu Niepodległości w Warszawie – napisał prezydent Karol Nawrocki.

Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, które odpowiada za organizację tego wydarzenia, utrzymuje sprawdzoną od lat trasę. Zbiórkę uczestników zaplanowano na rondzie Romana Dmowskiego. Stamtąd tłum ruszy Alejami Jerozolimskimi oraz mostem Poniatowskiego, aby zakończyć całe zgromadzenie na błoniach przed stadionem PGE Narodowym.

Bezpieczeństwo na Marszu Niepodległości 2026. Minister Marcin Kierwiński stawia służby w gotowości

Zapewnienie spokoju podczas tak masowego wydarzenia publicznego stanowi dla państwa zadanie najwyższej wagi. Z tego powodu w czwartek w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zorganizowano coroczną odprawę z przedstawicielami wszystkich służb, które odpowiadają za utrzymanie porządku w trakcie Narodowego Święta Niepodległości.

Stojący na czele resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński wydał polecenie wdrożenia wszelkich kroków niezbędnych do zagwarantowania bezpieczeństwa osobom świętującym 11 listopada w stolicy. Oprócz działań w terenie funkcjonariusze zostali zobowiązani do ciągłego śledzenia przestrzeni informacyjnej, co ma zapobiec próbom dezinformacji mogącym zakłócić przebieg uroczystości.

Obchody 11 listopada w Warszawie. Rafał Trzaskowski zapowiada bieg oraz festiwal

Przemarsz narodowców nie będzie jedyną dużą inicjatywą zaplanowaną tego dnia w stolicy, ponieważ stołeczny ratusz tradycyjnie przygotował własny harmonogram świętowania. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił organizację całodniowego Festiwalu „Wspólna Niepodległa”, który został pomyślany jako oferta skierowana do wszystkich warszawiaków bez względu na ich przekonania polityczne.

Włodarz stolicy zaznaczył, że Święto Niepodległości ma charakter powszechny i właśnie dlatego miasto organizuje własne obchody 11 listopada w Warszawie. Zgodnie z wieloletnią tradycją przez stolicę przebiegną również uczestnicy Biegu Niepodległości, którego trasa poprowadzi wzdłuż Alei Jana Pawła II oraz Alei Niepodległości.