Marianna Schreiber wychwala Janusza Korwin-Mikkego. Złożyła mu wyjątkowe życzenia

• Za pośrednictwem platformy X Marianna Schreiber przekazała Januszowi Korwin-Mikkemu nietypowe życzenia, nazywając go „absolutnym tytanem” rodzimej prawicy.

• W długiej publikacji opatrzonej wspólną fotografią doceniła jego „stalową konsekwencję” oraz nazwała go „intelektualnym kamieniem węgielnym”.

• Zobacz, z czego wynika ten zaskakujący ruch i jakimi argumentami Schreiber podpiera swoje komplementy pod adresem budzącego emocje polityka.

Na profilu Marianny Schreiber w serwisie X pojawił się rozbudowany post dedykowany Januszowi Korwin-Mikkemu. Wpis otwierają słowa „Sto lat, Prezesie Januszu Korwinie-Mikke!”, po których autorka dokładnie wylicza powody swojego uznania dla polityka.

Zamiast standardowych, krótkich gratulacji, zdecydowała się na głębszą analizę. Wyraziła podziw dla jego dorobku publicystycznego, wierności ideom wolnorynkowym oraz znaczenia dla polskiej sceny prawicowej.

Marianna Schreiber ocenia dorobek Janusza Korwin-Mikkego

Spory fragment swojej publikacji Schreiber zadedykowała ideowemu zaangażowaniu Korwin-Mikkego. Według niej polityk ten przez wiele lat miał kluczowy wpływ na budowanie ruchów wolnościowych.

„Dorobek naukowy Prezesa jako filozofa i publicysty, który od PRL-u nieugięcie rozrywał na strzępy socjalistyczne brednie i budował fundamenty polskiej myśli wolnościowej, jest po prostu potężny i niezastąpiony: prawdziwy intelektualny kamień węgielny naszej prawicy!” — napisała.

Użyte w tekście określenie „naszej prawicy” wyszło bezpośrednio spod pióra Schreiber. Tym samym wykreowała ona wizerunek Korwin-Mikkego jako jednego z głównych filarów tej części sceny politycznej.

Janusz Korwin-Mikke nazwany tytanem. Marianna Schreiber o konsekwencji polityka

W dalszym fragmencie tekstu autorka skierowała swoje słowa bezpośrednio do jubilata. Zwróciła szczególną uwagę na jego stałość w przekonaniach oraz odrzucanie wszelkich ustępstw.

„W polityce jesteś absolutnym tytanem i niezłomnym wojownikiem za wolny rynek, minimalne państwo i zdrowy rozsądek, który przez dekady nie ugiął się przed żadną poprawnością polityczną ani systemowymi kompromisami” - stwierdziła.

Całość wpisu została podsumowana w bardzo podniosłym tonie.

„Chwała Ci Prezesie, za tę stalową konsekwencję i odwagę!”

Na koniec zamieściła grafiki przedstawiające torty oraz oznaczyła oficjalny profil Korwin-Mikkego.

Marianna Schreiber i Janusz Korwin-Mikke na wspólnym zdjęciu

Do tekstu załączono zdjęcie przedstawiające Schreiber i Korwin-Mikkego stojących razem w otoczeniu roślinności i kwiatów. Polityk prezentuje się w ciemnym garniturze oraz swojej znanej muszce. Z kolei Schreiber postawiła na czarną marynarkę ze spodniami, białą koszulę i szpilki. Z treści samego posta nie wynika jednak, w jakim czasie i w jakich okolicznościach powstał ten kadr.

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