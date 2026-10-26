Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie obchodów w Gietrzwałdzie. Chodzi o 150-lecie objawień

Miejscowość Gietrzwałd zyskała rozgłos głównie za sprawą wydarzeń sprzed lat, kiedy miało tam dojść do objawień. Jako główne wizjonerki wskazuje się pochodzące z ubogich polskich rodzin dziewczynki, trzynastoletnią Justynę Szafryńską oraz dwunastoletnią Barbarę Samulowską. Matka Boża miała zwracać się do nich w języku polskim. Wydarzenia te trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku i jako jedyne objawienia maryjne w Polsce zostały oficjalnie uznane przez kościół katolicki.

W punkcie, w którym dochodziło do tych zjawisk, wzniesiono kapliczkę z podobizną Matki Boskiej. Z kolei z drzewa klonowego, na którym zgodnie z opowieściami dziewcząt pojawiała się Maryja, ocalał kawałek drewna użyty później do stworzenia krzyża.

Funkcjonujące w tym miejscu sanktuarium maryjne będzie w nadchodzącym roku świętować wyjątkową rocznicę 150-lecia tamtych wydarzeń. W poniedziałek, 26 października, Paweł Szefernaker ogłosił decyzję prezydenta o objęciu tych uroczystości honorowym patronatem.

Prezydent RP Karol Nawrocki objął Patronatem Honorowym obchody Jubileuszu 150-lecia objawień Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie, które odbędą się w przyszłym roku. To wydarzenie o wyjątkowym znaczeniu duchowym, historycznym i narodowym oraz świadectwo wiary, tradycji i siły polskiej wspólnoty - napisał w portalu X Szefernaker.

Prezydent RP Karol Nawrocki objął Patronatem Honorowym obchody Jubileuszu 150-lecia objawień Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie, które odbędą się w przyszłym roku. To wydarzenie o wyjątkowym znaczeniu duchowym, historycznym i narodowym oraz świadectwo wiary, tradycji i siły polskiej wspólnoty. 🇵🇱 12 września 2027 r. | Gietrzwałd— Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) October 26, 2026

Sejm ustanowił rok 2027 Rokiem Objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Centralne uroczystości jubileuszowe mają odbyć się 12 września 2027 roku. Należy przy tym wspomnieć, że całkiem niedawno, dokładnie 18 września, posłowie przyjęli w Sejmie uchwałę ogłaszającą rok 2027 Rokiem Objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Projekt poparło w głosowaniu 377 parlamentarzystów, 25 wyraziło sprzeciw, a 12 wstrzymało się od głosu.

Z treści przegłosowanego dokumentu wynika, że Gietrzwałd urósł do rangi ośrodka jednoczącego Polaków. Wydarzenia te oddziaływały na dziedzictwo narodowe oraz na literaturę i kulturę, gdyż dawały twórcom impuls do poruszania wątków wiary ściśle splecionej z polskością. Miały one również wpływ na naukę, stając się obiektem szczegółowych analiz historycznych i teologicznych prowadzonych przez wybitnych ówczesnych intelektualistów. W uchwale zaznaczono ponadto:

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla, że ruch gietrzwałdzki był jednym z fundamentów odzyskania niepodległości w 1918 roku. Przebudzenie świadomości narodowej, do którego doszło w 1877 roku, zjednoczyło Polaków ponad granicami wyznaczonymi zaborczymi kordonami. Wspólne pielgrzymki mieszkańców Wielkopolski, Mazowsza, Małopolski i Śląska do Gietrzwałdu stworzyły wspólnotę, która 41 lat później była gotowa do walki o wolną Rzeczpospolitą. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zachęca instytucje państwowe i samorządowe, organizacje społeczne oraz placówki edukacyjne do upamiętnienia tego jubileuszu. Podjęcie niniejszej uchwały stanowi hołd złożony pokoleniom Polaków, którzy dzięki gietrzwałdzkiemu orędziu zachowali wiarę w wolną Ojczyznę. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2027 Rokiem Objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej”.