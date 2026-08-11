Marek Jakubiak chce delegalizacji Koalicji Obywatelskiej. Padły słowa o "organizacji przestępczej"

Marek Jakubiak mówi o delegalizacji Koalicji Obywatelskiej

Marek Jakubiak na antenie TV Republika odniósł się do doniesień o kontrowersyjnych dotacjach powodziowych. Lider Wolnych Republikanów zasugerował możliwość złożenia wniosku o delegalizację ugrupowania Donalda Tuska.

W swojej wypowiedzi polityk użył dawnej nazwy formacji, która obecnie funkcjonuje na scenie politycznej jako Koalicja Obywatelska.

Jakubiak zaznaczył jednak, że na razie jedynie rozważa taki ruch, a formalny wniosek nie jest jeszcze w przygotowaniu.

– Zastanowimy się, czy w natłoku tego wszystkiego nie trzeba będzie wniosku o delegalizację Platformy Obywatelskiej złożyć, bo tak mi się wydaje, że to zaczyna być organizacja przestępcza – powiedział Jakubiak.

Miliony złotych wsparcia dla firm z Dziwiszowa

Wypowiedź posła ma związek z informacjami o przyznaniu pomocy finansowej przedsiębiorcom, którzy mieli ponieść straty w wyniku powodzi na Dolnym Śląsku.

Jak ustaliła Wirtualna Polska, blisko 4,5 mln zł z publicznych środków przyznano trzem firmom z Dziwiszowa. Jedną z nich zarządza mąż Anny Konieczyńskiej, działaczki KO i wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Właścicielem drugiej ma być jej sąsiad, a trzecia firma rzekomo należy do szefa lokalnej telewizji współpracującej z samorządem.

Firma męża Konieczyńskiej miała dostać 200 tys. zł wsparcia. Pojawiły się wątpliwości, czy wszystkie obiekty objęte dofinansowaniem faktycznie ucierpiały w powodzi. Przedsiębiorcy utrzymują jednak, że odnotowali szkody. Sprawę badają obecnie CBA, prokuratura i Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W efekcie tych doniesień Annę Konieczyńską zawieszono w prawach członka KO.

Marek Jakubiak: „Musimy mieć CBA”

Marek Jakubiak wspomniał również o działaniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które od kilku miesięcy bada sprawę dofinansowań. Przy tej okazji odniósł się do planów likwidacji tej instytucji.

– Właśnie na ten temat rozmawiamy od samego początku. Te wszystkie afery można przykryć w jeden sposób. Mechanizmy, które je wykrywają, trzeba zlikwidować. I afer nie ma. Dlaczego niszczy się Republikę? Dlatego, że o takich rzeczach mówi się. O czym mówił w kampanii wyborczej Trzaskowski w Płocku? Żeby takich pytań właśnie nie było. O to idzie cała ta walka. Więc, proszę państwa, wolne media to jest po pierwsze, wolna prasa to jest drugie, trzecie to jest sprawczość. Musimy mieć CBA póki koalicja działa, póki PO Tusk działają, musimy mieć CBA – powiedział.

Jakubiak uderza w Donalda Tuska. Poseł oskarża o kradzież

To jednak nie koniec ostrych komentarzy. W kolejnej części swojej wypowiedzi poseł wysunął pod adresem ekipy Donalda Tuska jeszcze poważniejsze oskarżenia.

– Donald Tusk już systemowo idzie na dół i oni już wiedzą, że władzę stracą w 2027 roku, a więc kradną ile wlezie, bo potem nie będzie okazji. Dlatego też ja jestem akurat, myślę, że i Rozwój Plus nie lubi słowa rozliczenia, tylko naprawa. I to jest tak, że my chcemy naprawić Polskę. Ale - szkody też się naprawia. Musimy stwierdzić szkody na organizmie Rzeczypospolitej i te szkody naprawić. I oczywiście wskazać szkodników – stwierdził Jakubiak.

Słowa o kradzieży to oskarżenia sformułowane przez Jakubiaka. Na ten moment prokuratura i służby jedynie sprawdzają ewentualne nieprawidłowości przy podziale środków pomocowych.

Alfabet Millera - K jak Kobiety SLD

Sonda Jak oceniasz słowa Marka Jakubiaka o możliwości delegalizacji KO? Ma rację Zdecydowanie przesadził Najpierw sprawę powinny wyjaśnić służby Nie mam zdania

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Alfabet Millera - K jak Kobiety SLD