Łukasz Mejza straci immunitet? Waldemar Żurek złożył wniosek w sprawie chorych dzieci

Waldemar Żurek chce uchylenia immunitetu Łukasza Mejzy

Nad Łukaszem Mejzą znów zbierają się czarne chmury. W poniedziałek, 16 listopada, pełniący funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemar Żurek ogłosił, że przekazał na ręce marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego dokumenty w sprawie uchylenia poselskiego immunitetu. Wniosek o pociągnięcie parlamentarzysty do odpowiedzialności karnej ma bezpośredni związek z funduszami gromadzonymi na terapię ciężko chorych pacjentów oraz funkcjonowaniem podmiotu VinciNeoClinic.

Materiał dowodowy zgromadzony przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga wskazuje na uzasadnione podejrzenie, że parlamentarzysta mógł dopuścić się czterech czynów zabronionych. Prowadzący postępowanie weryfikują wątki dotyczące oszustw oraz prób wyłudzenia środków na szkodę Fundacji Siepomaga, a także procederu prania pieniędzy i wykorzystywania nierzetelnych faktur, które poświadczały nieprawdę.

Szef resortu sprawiedliwości odniósł się do tych działań również za pośrednictwem platformy X. Wyjaśnił we wpisie, że śledczy badają kwestię celowego wprowadzania w błąd darczyńców, samej fundacji oraz rodziców cierpiących dzieci co do realnych cen i efektywności proponowanych zabiegów medycznych.

„Dość tolerowania patologii” – napisał prokurator generalny.

Z danych przytoczonych przez ministra wynika, że postępowanie dotyczy między innymi sum przewyższających 63 tys. zł oraz 79 tys. dolarów. Jednocześnie Waldemar Żurek zwrócił uwagę na wielomilionową skalę podejrzewanych wyłudzeń oraz prób ich dokonania przez osoby zaangażowane w ten proceder.

Spółka VinciNeoClinic pod lupą prokuratury. Zarzuty dla asystentów Łukasza Mejzy

Główny wątek śledztwa koncentruje się wokół aktywności VinciNeoClinic, z którą powiązany miał być właśnie Łukasz Mejza. Przedsiębiorstwo to promowało i oferowało alternatywne metody leczenia w Stanach Zjednoczonych, opierające się na wykorzystaniu komórek macierzystych.

Jak ustalili pracujący nad sprawą prokuratorzy, chorym oraz ich bliskim składano obietnice dotyczące możliwości zrealizowania konkretnych procedur medycznych. Środki finansowe niezbędne do opłacenia tych wyjazdów gromadzono na zbiórkach, wykorzystując do tego między innymi platformę Fundacji Siepomaga.

W ocenie organów ścigania część przekazywanych rodzinom zapewnień mogła mijać się z prawdą, natomiast oficjalna dokumentacja medyczna nie pokrywała się z tym, co faktycznie działo się w rzeczywistości.

W ramach prowadzonych czynności eksperci dokładnie prześwietlają także historię transferów pieniężnych oraz kulisy wystawiania dokumentów księgowych.

Sprawa ma swój wcześniejszy kontekst, gdyż w dniach 28 i 29 października funkcjonariusze policji ujęli trzech dawnych asystentów społecznych posła Mejzy, czyli Franciszka P., Pawła C. oraz Jakuba Z. Prokuratura postawiła im zarzuty obejmujące między innymi wyłudzenie przeszło 300 tys. zł oraz próbę nielegalnego pozyskania ponad miliona złotych z zasobów Fundacji Siepomaga.

W trakcie jesiennej akcji służby dokładnie przeszukały nie tylko lokale należące do zatrzymanych współpracowników, ale również dom i biura, w których działalność gospodarczą prowadził sam parlamentarzysta, zabezpieczając przy tym istotne dla sprawy dowody.

Żaden z trzech zatrzymanych mężczyzn nie przyznał się do winy. Prowadzący śledztwo prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych wolnościowych środków zapobiegawczych.

Wniosek o uchylenie immunitetu Łukasza Mejzy trafił do Sejmu

Prokurator generalny Waldemar Żurek zaznaczył wyraźnie, że aby śledczy mogli formalnie przedstawić Łukaszowi Mejzie zarzuty opisane w nowym wniosku, niezbędne jest uzyskanie zielonego światła od izby niższej parlamentu.

„Ten wniosek został dzisiaj złożony do marszałka Sejmu i poczekajmy, co zrobi Sejm, czy uchyli immunitet posłowi” – powiedział minister sprawiedliwości.

Polskie prawo stanowi jednoznacznie, że parlamentarzysta odpowiada karnie za swoje czyny wyłącznie wtedy, gdy większość sejmowa wyrazi na to zgodę w głosowaniu lub gdy sam zainteresowany złoży skuteczne oświadczenie o zrzeczeniu się ochrony w konkretnej sprawie.

W praktyce samo pismo skierowane przez szefa prokuratury nie odbiera automatycznie posłowi przywileju i nie jest równoznaczne z postawieniem go w stan oskarżenia. Wszystkie zarzuty formułowane przez śledczych będą musiały zostać dokładnie zweryfikowane w toku oficjalnego postępowania karnego.

Łukasz Mejza i wcześniejsze śledztwo w sprawie szkoleń unijnych

Obecna inicjatywa śledczych to już kolejne podejście wymiaru sprawiedliwości do pociągnięcia Łukasza Mejzy do odpowiedzialności przed sądem.

Warto przypomnieć, że 23 lipca Waldemar Żurek skierował na ręce marszałka osobne pismo w sprawie posła. Tamten dokument dotyczył podejrzeń o oszustwa, poświadczanie nieprawdy w dokumentach oraz wyłudzanie unijnych dotacji przeznaczonych na organizację internetowych szkoleń e-learningowych.

Nadzór nad tamtym śledztwem sprawowała Prokuratura Regionalna w Poznaniu, która badała aktywność przedsiębiorstwa Future Wolves. Z wyliczeń śledczych wynikało, że nieprawidłowości przy realizacji projektów szkoleniowych doprowadziły do strat finansowych sięgających niemal 50 tys. zł.

Już we wrześniu tamten wniosek zyskał jednogłośną aprobatę sejmowej komisji regulaminowej. Miesiąc później, w październiku, sam Łukasz Mejza pisemnie zgodził się na pociągnięcie go do odpowiedzialności w wątku szkoleniowym, a komisja uznała ten dokument za w pełni poprawny pod względem formalnym.

Sam polityk konsekwentnie odpierał wówczas wszystkie oskarżenia dotyczące dotacji, twierdząc publicznie, że wymierzone w niego działania prokuratury mają charakter czysto polityczny.

Najnowsze pismo dotyczy jednak zupełnie odrębnego postępowania, które nadzoruje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Jak wyjaśnił minister Waldemar Żurek, tym razem śledczy zamierzają dogłębnie rozliczyć wątek funduszy gromadzonych na ratowanie zdrowia ciężko chorych pacjentów.

Na ten moment Sejm nie podjął jeszcze żadnej decyzji w sprawie listopadowego wniosku, a w kwestii winy posła nie zapadł żaden prawomocny wyrok sądowy. Do chwili publikacji tego tekstu nie udało się także uzyskać komentarza samego parlamentarzysty w sprawie poniedziałkowych doniesień prokuratora generalnego.

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