Skarga na Telewizję Republika po wydarzeniach w Krakowie. Ministra kultury reaguje

Sposób, w jaki Telewizja Republika przedstawiała dramatyczne zajścia w Krakowie, wywołał ogromne oburzenie. W czasie gdy funkcjonariusze policji z narażeniem życia ścigali i obezwładniali napastnika, na antenie stacji pojawiły się oskarżenia pod adresem służb. Na ten przekaz stanowczo zareagowała ministra kultury Marta Cienkowska, która zdecydowała o skierowaniu oficjalnej skargi do KRRiT.

„Właśnie wysłałam skargę do KRRiT dotyczącą relacji Telewizji Republika z Krakowa: podawania niezweryfikowanych informacji, oskarżeń wobec policji i przekazu mogącego potęgować panikę” – przekazała ministra Marta Cienkowska. Zaznaczyła przy tym, że ludzki dramat nie może być wykorzystywany jako „paliwo do politycznej propagandy”, a osoby odpowiedzialne za te naruszenia muszą ponieść konsekwencje.

Tomasz Sakiewicz w Krakowie mówi o braku policji. Za jego plecami stał funkcjonariusz

Główną postacią budzącego emocje materiału był Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Telewizji Republika. Mimo że policjanci unieszkodliwili sprawcę w zaledwie kilka minut, szef stacji otwarcie zarzucał służbom całkowitą nieobecność na miejscu zdarzenia. Insynuował jednocześnie, że rząd ściągnął wszystkie oddziały do Warszawy w celu pilnowania budynku Trybunału Konstytucyjnego.

Całe zajście wyglądało kuriozalnie, ponieważ dokładnie w chwili wypowiadania tych zarzutów tuż za plecami Tomasza Sakiewicza stał zamaskowany policjant. Tezom o braku służb w mieście przeczy także fakt, że zaledwie dzień wcześniej setki mundurowych ochraniały piłkarskie derby Krakowa. Zgromadzeni na miejscu świadkowie błyskawicznie zareagowali na słowa szefa stacji.

„Jak można takie bzdury gadać? Co za bzdury!” – krzyczał w stronę Tomasza Sakiewicza jeden ze świadków obecnych na krakowskim Rynku, a całe zdarzenie nagrały kamery.

Dziennikarze ostro o relacji Telewizji Republika z Krakowa. Marta Cienkowska żąda kary

Lista zastrzeżeń wobec stacji jest jednak dłuższa. Na antenie zasugerowano również, że „prawdopodobnie strzelaniny dokonała jakaś grupa cudzoziemców”, co całkowicie mijało się z prawdą. Przekaz wywołał burzę w internecie oraz liczne komentarze znanych dziennikarzy, którzy ocenili sposób relacjonowania tych tragicznych wydarzeń.

Dziennikarz TVN24 Patryk Michalski nazwał zachowanie stacji oraz jej redaktora naczelnego „skrajną patologią”. Z kolei Mateusz Lachowski ocenił jako „obrzydliwe” szczucie na funkcjonariuszy w momencie, gdy ci narażali własne życie w walce z niebezpiecznym sprawcą. Natomiast komentator polityczny Radosław Karbowski zapytał publicznie o ewentualną reakcję polskiego rządu na „pranie mózgów odbiorcom” przez tę telewizję.

Ministra Marta Cienkowska formalnie wezwała Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do szczegółowego zbadania całej sprawy. Szefowa resortu ponownie zaznaczyła, że wobec stacji należy wyciągnąć surowe konsekwencje za zaistniałe naruszenia.