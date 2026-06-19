Magdalena Sobkowiak-Czarnecka wiceminister obrony narodowej. Donald Tusk podpisał decyzję

Jak oficjalnie zakomunikowano podczas piątkowego wydarzenia w resorcie obrony: „Prezes Rady Ministrów decyzją z dnia 17 czerwca 2026 r. panią Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką powołał z dniem 18 czerwca 2026 r. na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Decyzję podpisał Prezes Rady Ministrów, pan Donald Tusk”.

Wicepremier W. @kosiniakamysz wręczył oficerom #WojskoPolskie decyzje na nowe stanowiska służbowe.Decyzje otrzymali:- gen. dyw. Maciej JABŁOŃSKI – na stanowisko I zastępcy Dowódcy Operacyjnego RSZ- gen. dyw. Piotr TRYTEK – na stanowisko zastępcy dowódcy V Korpusu armii Stanów… pic.twitter.com/gZVUeXCoRV— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) June 19, 2026

Nowa wiceszefowa MON aktualnie sprawuje rolę rządowej pełnomocniczki do spraw SAFE. Z informacji opublikowanych w serwisie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że polityczka może pochwalić się dyplomem z gospodarki światowej uzyskanym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Dodatkowo ukończyła podyplomowe studia dyplomatyczne w Collegium Civitas i realizowała program doktorancki w Szkole Głównej Handlowej.

W swoim dorobku ma także specjalistyczny kurs dziennikarski londyńskiej agencji Reuters, a ponadto uczestniczyła w zajęciach Szkoły Liderów Politycznych oraz międzynarodowych programach liderskich organizowanych w Budapeszcie i we współpracy z amerykańskim Harvard Kennedy School.

Warto zaznaczyć, że German Marshall Fund wyróżnił ją jako jedną z najbardziej obiecujących liderek europejskich w ramach inicjatywy Brussels Forum Young Professionals Summit. Wielokrotnie występowała w roli prelegentki na prestiżowych wydarzeniach, biorąc czynny udział w londyńskiej UCL Leaders Conference oraz Europejskim Kongresie Gospodarczym odbywającym się w Katowicach. Zasiada również w radzie programowej karpackiego Forum Ekonomicznego. Na co dzień doradza jako ekspertka w projekcie Team Europe Direct, który przybliża Polakom wiedzę o strukturach unijnych. Z kolei w obszarze społecznym powołała do życia krajowe stowarzyszenie „Kobiety w Centrum”, wspierające ideę równego traktowania.

Jej wcześniejsza ścieżka zawodowa obejmuje okres między rokiem 2016 a 2018, kiedy to funkcjonowała w strukturach brukselskiej Komisji Europejskiej, skupiając się głównie na kwestiach gospodarki, kosmosu oraz obronności.

Wcześniej przez wiele lat pracowała w mediach, relacjonując najważniejsze wydarzenia dla stacji telewizyjnych. Była korespondentką „Wiadomości” TVP w Belgii, tworzyła materiały dla „Panoramy” w TVP2 oraz pracowała w redakcji „Wydarzeń” Polsatu. W tamtym czasie przekazywała widzom informacje o kluczowych procesach międzynarodowych, takich jak wybory w Stanach Zjednoczonych, Brexit czy tragiczne zamachy terrorystyczne w Paryżu i Brukseli.

Przez blisko cztery lata, licząc od 2019 do 2023 roku, kierowała pracami zespołu doradczego Władysława Kosiniaka-Kamysza. Podczas wyborów prezydenckich w 2020 roku powierzono jej kluczowe stanowisko szefowej sztabu wyborczego obecnego wicepremiera. Z początkiem stycznia 2024 roku objęła funkcję podsekretarza stanu, zajmując się zagadnieniami związanymi z Unią Europejską. Z kolei w październiku 2025 roku otrzymała nominację na pełnomocnika rządu, odpowiedzialnego za Instrument na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy.