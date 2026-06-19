Maciej Lasek odwołany ze stanowiska pełnomocnika ds. CPK. Jest nazwisko następcy

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-06-19 8:28

Dotychczasowy pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego pożegnał się ze stanowiskiem. Dariusz Klimczak poinformował na antenie radia RMF FM, że miejsce Macieja Laska przejmie teraz Piotr Malepszak.

Maciej Lasek na tle wizualizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego, symbolizującej jego rolę w projekcie. Artykuł na naszym portalu informuje o jego odwołaniu ze stanowiska pełnomocnika ds. CPK, a także o przekazaniu pałeczki następcy, Piotrowi Malepszakowi.
Autor: Foster + Partners / Centralny Port Komunikacyjny / Materiały prasowe, MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS

Podczas porannej rozmowy w radiu szef resortu infrastruktury oficjalnie potwierdził roszady kadrowe, które dotyczą kluczowego urzędnika w kontekście wielkich planów inwestycyjnych. - Zgodnie z decyzją prezesa Rady Ministrów pełnomocnik do spraw CPK Maciej Lasek został odwołany z dniem dzisiejszym, a powołany na to stanowisko został dotychczasowy wiceminister infrastruktury, odpowiedzialny za kolej Piotr Malepszak - przekazał minister Dariusz Klimczak.

Polityk doprecyzował również, że stosowne pismo sygnowane przez Donalda Tuska trafiło do rąk zainteresowanego 18 czerwca w godzinach wieczornych. Z relacji obecnego ministra wynika, że decyzja o opuszczeniu urzędu miała wyjść z inicjatywy samego zainteresowanego. - Tam nie ma uzasadnienia. Jest odwołanie. Rozmawiałem z panem Maciejem Laskiem. Przekazał mi jedynie, że to jest na jego prośbę, to on złożył dymisję - podsumował całą sytuację szef Ministerstwa Infrastruktury.

Minister Klimczak przyznał, że Lasek podkreślił, iż pewien ważny etap budowy nowego lotniska i kolei dużej prędkości został zamknięty, a był to etap z jego punktu widzenia kluczowy. - Tutaj zaznaczył, że w poniedziałek będzie podpisana najważniejsza z dotychczasowych umów wykonawczych. Fizyczne rozpoczęcie pracy budowy terminala i lotniska na budowę fundementów pod terminal tzw. palowanie. Firma przejmuje plac budowy i na przełomie lata/jesieni wbije symboliczną łopatę - komentował minister Klimczak.

Kim jest Maciej Lasek?Przez 10 lat był pracownikiem naukowym Instytutu Lotnictwa. W latach 2002-2016 członek, potem Z-ca Przewodniczącego, a od 2012 Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa transportu, w tym transportu lotniczego. Brał udział w badaniach około 150 wypadków i incydentów lotniczych. Wielokrotnie powoływany przez prokuratury i sądy do wydania opinii biegłego w zakresie wypadków lotniczych. Od 2010 roku wykładowca akademicki Politechniki Warszawskiej. Był szefem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

W latach 2018-2019 radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Z-ca Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Poseł na Sejm RP  IX kadencji (członek sejmowej Komisji Infrastruktury, Komisji Obrony Narodowej i Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży) i X kadencji. Pilot samolotowy i szybowcowy z uprawnieniami instruktora szybowcowego I klasy i pilota doświadczalnego I klasy. W latach 2003-2007 redaktor naczelny czasopisma naukowego „NiT – Nauka, Innowacje, Technika”. Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

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