Włodzimierz Czarzasty o rencie wdowiej. Ważna zapowiedź na przyszły rok

Zasady przyznawania renty wdowiej dla seniorów

Dla tysięcy starszych osób mieszkających w pojedynkę to kluczowa pomoc finansowa. Z początkiem 2025 roku zaczęły obowiązywać regulacje zezwalające na pobieranie renty rodzinnej obok dotychczasowej emerytury. Aby połączyć te wypłaty, konieczne jest spełnienie ściśle zdefiniowanych kryteriów. Prawo przysługuje po osiągnięciu progu emerytalnego oraz w przypadku utrzymywania wspólności majątkowej aż do zgonu partnera.

Co więcej, nabycie uprawnień do świadczenia po zmarłym nie może nastąpić wcześniej niż na pięć lat przed wejściem w wiek emerytalny. Kolejnym wymogiem jest brak zawarcia nowego związku małżeńskiego, podczas gdy długość trwania dotychczasowego małżeństwa nie gra żadnej roli. Jeśli senior ponownie weźmie ślub, wypłata pieniędzy zostanie wstrzymana.

Nowe zasady od lipca. Jak wybrać najkorzystniejszy wariant świadczeń?

Począwszy od 1 lipca 2025 roku, wdowy i wdowcy zyskują prawo do powiększenia swojej emerytury o 15 procent renty po mężu lub żonie. Działa to także w drugą stronę, pozwalając na pobieranie całej renty rodzinnej powiększonej o procent z własnego świadczenia emerytalnego. Ustawodawca zostawił seniorom swobodę w decydowaniu, która z opcji zapewni im wyższe wpływy na konto, dając możliwość wskazania wiodącej wypłaty.

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ZUS ujawnia statystyki renty wdowiej i ustala limit wypłat

Górna granica łącznych wypłat została ustalona na poziomie trzykrotności najniższej emerytury, co na ten moment daje kwotę 5935 złotych. Według oficjalnych informacji przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z nowego mechanizmu wsparcia skorzystał już ponad milion uprawnionych. Urzędnicy podają, że średni wzrost domowego budżetu z tytułu renty wdowiej utrzymuje się na poziomie ponad 355 złotych.

Włodzimierz Czarzasty zapowiada wyższe wypłaty renty wdowiej w przyszłym roku

W programie „Express Biedrzyckiej” wicemarszałek Sejmu odniósł się do kwestii polityki senioralnej obecnego rządu. Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że to świadczenie jest jednym z istotnych osiągnięć koalicji i zapowiedział konkretne podwyżki. Z jego deklaracji wynika, że w najbliższym czasie kwoty wsparcia dla osamotnionych seniorów ulegną znacznemu zwiększeniu.

Ustawa ws. renty wdowiej zostanie poddana ewaluacji w przyszłym roku, renta wdowia objęła już 1,2 mln osób a grupa ta się zwiększa. W przyszłym roku renta wdowia będzie ona wyższa, będzie to około 600 zł