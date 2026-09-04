Wyniki rządu Donalda Tuska w nowym badaniu CBOS

Szef koalicyjnego gabinetu ma wreszcie solidne podstawy do delikatnego optymizmu po nieco trudniejszym okresie.

Świeżo opublikowane wyniki zebrane przez badaczy z CBOS dowodzą, że wizerunek obecnej ekipy ulega poprawie. Eksperci zaznaczają jednak wyraźnie, że droga do pełnej dominacji nad oponentami jest jeszcze niezwykle długa.

Poparcie dla gabinetu Donalda Tuska rośnie, ale oponenci przeważają

W ósmym miesiącu roku chęć głosowania lub pozytywne nastawienie do ministrów wyraziło 32 procent ankietowanych, co stanowi wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu do danych z lipca. Grupa zdecydowanych krytyków skurczyła się z kolei o 8 punktów procentowych i obecnie wynosi równe 40 procent.

Z opublikowanego raportu wynika również, że dla 24 procent obywateli obecna sytuacja polityczna pozostaje całkowicie obojętna. Z kolei 4 procent uczestników badania nie potrafiło zająć jednoznacznego stanowiska w tej kwestii.

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Oceny pracy Rady Ministrów i samego premiera Donalda Tuska

Zauważalny jest także wzrost aprobaty dla faktycznych działań obecnej ekipy rządzącej. Przychylnie na realizowaną politykę patrzy w tej chwili 36 procent pytanych, czyli o 6 punktów procentowych więcej niż zaledwie miesiąc wcześniej. Głosy negatywne to obecnie 51 procent, co z kolei przekłada się na widoczny spadek o 7 punktów procentowych.

Podobny trend widać w przypadku samego Donalda Tuska jako szefa polskiego rządu. Z faktu, że to właśnie on kieruje pracami Rady Ministrów, cieszy się 36 procent Polaków, co stanowi wynik o 5 punktów procentowych wyższy w stosunku do poprzedniego pomiaru. Negatywne zdanie na ten temat wyraża wciąż 51 procent ankietowanych.

Gospodarka w oczach Polaków a nastroje wokół działań rządu

Kwestie finansowe pozostają sporym wyzwaniem wizerunkowym, gdyż jedynie 36 procent respondentów wierzy, że kroki podejmowane przez koalicję przyniosą realną poprawę krajowej sytuacji ekonomicznej. Całkowicie odmienne stanowisko prezentuje w tym temacie aż 50 procent badanych.

Sami przedstawiciele CBOS zalecają ogromną ostrożność w wyciąganiu dalekosiężnych wniosków. Według analiz ośrodka obecne odbicie to po prostu zwykła korekta po bardzo kiepskich nastrojach z lipca. Dzisiejsze rezultaty powróciły de facto do pułapów notowanych w czerwcu.

Krytycy rządu Tuska nadal mają przewagę nad entuzjastami

Pomimo ewidentnego odbicia w słupkach poparcia, obóz władzy nie ma jeszcze żadnych powodów do ogłaszania ostatecznego sukcesu nad opozycją.

Sumaryczna liczba entuzjastów poczynań gabinetu oraz osób chwalących jego codzienne funkcjonowanie ustępuje wciąż zdecydowanym oponentom i wszystkim niezadowolonym obywatelom.

Opisywane badanie opinii publicznej zostało zrealizowane w terminie od 20 do 30 sierpnia, a wzięła w nim udział reprezentatywna próba 935 dorosłych osób.