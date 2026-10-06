Ludzie Kaczyńskiego odpowiedzieli na apel. Wiadomo, kto wpłacił najwięcej

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-10-06 9:28

Prezes Jarosław Kaczyński od tygodni wzywa sympatyków i działaczy PiS do finansowego wsparcia partii. Problemy z budżetem to efekt utraty subwencji, którą zablokowała Państwowa Komisja Wyborcza, odrzucając sprawozdanie finansowe za 2023 rok. Wezwania lidera przynoszą jednak owoce, bo do końca września zanotowano ponad sto wpłat. Lista najhojniejszych darczyńców może zaskakiwać.

Jarosław Kaczyński siedzący obok europosłanki Jadwigi Wiśniewskiej. O wsparciu finansowym dla PiS czytaj na Eska.
Autor: Super Express Jarosław Kaczyński

Problemy z budżetem PiS wciąż trwają

Prawo i Sprawiedliwość od dłuższego czasu zmaga się z poważnym kryzysem finansowym. Sytuacja ta jest bezpośrednim skutkiem decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, która odrzuciła sprawozdania wyborcze oraz roczne ugrupowania. W rezultacie Ministerstwo Finansów wstrzymało wypłatę wielomilionowych dotacji i subwencji, a według obowiązującego prawa oznacza to nie tylko przepadek bezprawnie uzyskanych funduszy, ale także obcięcie zwrotu kosztów za kampanię i całkowite zablokowanie państwowego finansowania na kolejne lata.

W związku z uchwałami PKW, szef resortu finansów wstrzymał kolejne przelewy dla partii, co w perspektywie całej kadencji oznacza utratę kilkudziesięciu milionów złotych. Taki cios w budżet drastycznie utrudnia codzienne funkcjonowanie ugrupowania, uniemożliwiając swobodne opłacanie biur, ekspertów czy organizację wydarzeń politycznych.

W obliczu tych trudności Jarosław Kaczyński regularnie prosi zwolenników o dobrowolne wpłaty. Jak podaje portal TVP Info, prośby prezesa nie pozostają bez echa. Tylko w tym roku na konto partii zaksięgowano 104 przelewy, a znaczna część wysokich kwot pojawiła się we wrześniu, już po okresie wakacyjnym.

Jadwiga Wiśniewska wśród najhojniejszych darczyńców PiS

Analizując przelewy z ostatnich tygodni, widać, że szczególnie hojna okazała się Jadwiga Wiśniewska. Znana europosłanka, często widywana w otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego podczas miesięcznic smoleńskich, w tym roku przelała pieniądze dwukrotnie, za każdym razem po 30 tys. zł, z czego druga wpłata wpłynęła w połowie września. Absolutnymi rekordzistami w tegorocznych donacjach są jednak dawni działacze opozycji z czasów PRL, Andrzej Gwiazda i jego żona Joanna Duda-Gwiazda, którzy zasilili konto partii kwotami po 69 tys. 990 zł każde.

Na liście darczyńców pojawiają się również inne znane nazwiska. W lipcu swoje wsparcie w wysokości 20 tys. zł przekazał europoseł Patryk Jaki. Z kolei sam prezes Jarosław Kaczyński w tym samym miesiącu przelał na rzecz partii 14 tys. zł, co stanowiło jego pierwszą tegoroczną wpłatę.

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