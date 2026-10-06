Ludzie Kaczyńskiego odpowiedzieli na apel. Wiadomo, kto wpłacił najwięcej

Problemy z budżetem PiS wciąż trwają

Prawo i Sprawiedliwość od dłuższego czasu zmaga się z poważnym kryzysem finansowym. Sytuacja ta jest bezpośrednim skutkiem decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, która odrzuciła sprawozdania wyborcze oraz roczne ugrupowania. W rezultacie Ministerstwo Finansów wstrzymało wypłatę wielomilionowych dotacji i subwencji, a według obowiązującego prawa oznacza to nie tylko przepadek bezprawnie uzyskanych funduszy, ale także obcięcie zwrotu kosztów za kampanię i całkowite zablokowanie państwowego finansowania na kolejne lata.

W związku z uchwałami PKW, szef resortu finansów wstrzymał kolejne przelewy dla partii, co w perspektywie całej kadencji oznacza utratę kilkudziesięciu milionów złotych. Taki cios w budżet drastycznie utrudnia codzienne funkcjonowanie ugrupowania, uniemożliwiając swobodne opłacanie biur, ekspertów czy organizację wydarzeń politycznych.

W obliczu tych trudności Jarosław Kaczyński regularnie prosi zwolenników o dobrowolne wpłaty. Jak podaje portal TVP Info, prośby prezesa nie pozostają bez echa. Tylko w tym roku na konto partii zaksięgowano 104 przelewy, a znaczna część wysokich kwot pojawiła się we wrześniu, już po okresie wakacyjnym.

Jadwiga Wiśniewska wśród najhojniejszych darczyńców PiS

Analizując przelewy z ostatnich tygodni, widać, że szczególnie hojna okazała się Jadwiga Wiśniewska. Znana europosłanka, często widywana w otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego podczas miesięcznic smoleńskich, w tym roku przelała pieniądze dwukrotnie, za każdym razem po 30 tys. zł, z czego druga wpłata wpłynęła w połowie września. Absolutnymi rekordzistami w tegorocznych donacjach są jednak dawni działacze opozycji z czasów PRL, Andrzej Gwiazda i jego żona Joanna Duda-Gwiazda, którzy zasilili konto partii kwotami po 69 tys. 990 zł każde.

Na liście darczyńców pojawiają się również inne znane nazwiska. W lipcu swoje wsparcie w wysokości 20 tys. zł przekazał europoseł Patryk Jaki. Z kolei sam prezes Jarosław Kaczyński w tym samym miesiącu przelał na rzecz partii 14 tys. zł, co stanowiło jego pierwszą tegoroczną wpłatę.