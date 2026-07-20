Kto zastąpi Kaczyńskiego? Były lider Ruchu Narodowego kreśli scenariusz dla prawicy i mówi o Nawrockim

Dyskusja objęła także problem wewnętrznych tarć w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. W ocenie Roberta Winnickiego to właśnie te zawirowania mogą doprowadzić do głębokiej transformacji na prawym skrzydle. Polityk jest przekonany, że obecne problemy w partii to coś więcej niż tylko przelotne zawirowania.

Przyszła kadencja będzie kadencją ogólnie rzecz biorąc po prawej stronie walki. Walki o to przywództwo, którego Jarosław Kaczyński nie chce oddawać, ale które wymyka mu się z rąk - ocenił Winnicki.

Z relacji polityka wynika, że lider PiS musi obecnie sprostać nie tylko oporowi ze strony otoczenia Mateusza Morawieckiego, ale również mierzyć się ze wzrastającymi wpływami pozostałych graczy na prawicy. W trakcie dyskusji poruszono kwestię znaczenia prezydenta Karola Nawrockiego. Winnicki stwierdził, że jego pozycja w najbliższym czasie będzie ulegać wzmocnieniu.

Karol Nawrocki niewątpliwie jest dzisiaj jednym z kluczowych liderów prawej strony sceny politycznej. To nie ulega wątpliwości.

Polityk zauważył ponadto, że środowisko związane z Kancelarią Prezydenta wykazuje coraz większą autonomię w swoich działaniach. Zwrócił uwagę, że szef PiS musi uwzględniać już nie tylko działania Grzegorza Brauna czy Krzysztofa Bosaka, ale także coraz odważniejsze kroki podejmowane przez głowę państwa.

Jarosław Kaczyński musi się dzisiaj mierzyć nie tylko z pozycją Grzegorza Brauna, Sławomira Mentzena, Krzysztofa Bosaka i z Mateuszem Morawieckim, ale również z dosyć asertywną polityką Pałacu Prezydenckiego - przyznał krótko Winnicki.

Według opinii Winnickiego, Karol Nawrocki stanie się w nadchodzącym czasie jednym z głównych kreatorów bieżącej polityki. Najbardziej dobitne słowa padły w finale dyskusji. Dziennikarz Marek Balawajder zadał bezpośrednie pytanie o szanse na skonstruowanie nowej siły politycznej skupionej wokół urzędującego prezydenta.

Jeśli PiS będzie się dzielił, jeśli PiS osłabnie, to nie wykluczam nawet takiego scenariusza.

Wnioski płynące z audycji Poranny Ring są jednoznaczne – batalia o dominację na prawym skrzydle polskiej polityki wchodzi w decydującą fazę. W tej konfrontacji pozycja Karola Nawrockiego będzie zyskiwać na znaczeniu w kolejnych miesiącach.