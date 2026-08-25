Krzysztof Śmiszek skończył 47 lat. Robert Biedroń złożył mu wyjątkowe życzenia

Urodziny Krzysztofa Śmiszka

Europoseł Krzysztof Śmiszek świętuje swoje 47. urodziny. Mimo upływu lat polityk prezentuje się bardzo młodzieńczo, co z pewnością jest zasługą dobrych genów i dbałości o zdrowie. Z okazji swojego święta zamieścił w sieci obszerny wpis, w którym podzielił się osobistymi refleksjami.

„47 lat! Czy to już dużo? Czy »jeszcze wszystko przede mną«? Nie wiem. Ale wiem kilka rzeczy na pewno. Mam dobre życie, którego się nie spodziewałem. Wokół siebie mam ludzi, których kocham i którzy kochają mnie" – wyznał jubilat.

W dalszej części wpisu odniósł się do niedawnych problemów zdrowotnych, wyrażając nadzieję, że limit takich nieprzyjemności został już przez niego wyczerpany. Europoseł wspomniał również o swojej pracy, oceniając ją jako niezwykle stresującą i nieprzewidywalną, ale jednocześnie przynoszącą ogromną satysfakcję. Zaznaczył, że właśnie tak wygląda świat polityki.

Krzysztof Śmiszek o relacjach i życiowych doświadczeniach

Polityk podkreślił wagę budowania wartościowych relacji z ludźmi. „Cieszą się moimi sukcesami, a ja potrafię czerpać radość z ich powodzeń. Wzrusza mnie, że dla niektórych moja droga jest inspiracją" – napisał. Śmiszek dodał, że w dotychczasowym życiu udało mu się zobaczyć wiele zakątków świata, obserwować całkowite zaćmienie Słońca, a także doświadczyć zarówno wielkich radości, jak i trudnych chwil.

- Mam wspaniałą rodzinę. Staram się coraz bardziej zauważać swoje potrzeby. Świat ciągle mnie zadziwia. Wciąż nie godzę się na głupotę, kłamstwo, przemoc, rasizm i krzywdę. I oczywiście na patoprawicę, która w ostatnim czasie bez wstydu podnosi swój łeb. Mam w sobie niezmąconą wiarę w to, że socjaldemokracja to najlepszy kierunek polityczny, gwarantujący wszystkim równe szanse. I pokój.

Robert Biedroń składa życzenia Krzysztofowi Śmiszkowi

O urodzinach partnera nie zapomniał Robert Biedroń. 50-letni europoseł opublikował na Instagramie wspólną fotografię, na której obaj politycy jedzą czekoladę – białą i gorzką. Do zdjęcia dołączył wzruszające słowa: „Dziś urodziny najbardziej wyjątkowej dla mnie osoby. Dziękuję za te wszystkie wspólne lata i życzę jeszcze więcej, w zdrowiu i spełniając marzenia. Aaaaaj looooow juuuuu".

ŚMISZEK UDERZA W TRZASKOWKIEGO: NIE UFAM MU! W TLE TRANSKRYPCJA MAŁŻEŃSTW JEDNOPŁCIOWYCH