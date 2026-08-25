Grzegorz Braun stawi się w IPN. Ma status podejrzanego

Grzegorz Braun wezwany do IPN

Instytut Pamięci Narodowej wezwał Grzegorza Brauna do swojego krakowskiego oddziału. Lider Konfederacji Korony Polskiej i obecny europoseł ma się tam pojawić we wtorek. Został wezwany w charakterze podejrzanego.

Taką informację przekazał Polskiej Agencji Prasowej dr Rafał Kościański, rzecznik IPN. Zgodnie z jego słowami spotkanie zaplanowano na godzinę 11.

– Na miejscu, na godz. 11, prokurator zaplanował czynności procesowe wynikające z zaplanowanych czynności w toku śledztwa. O wynikach tych czynności i postępowania poinformujemy stosownym komunikatem po ich zakończeniu – powiedział przedstawiciel IPN.

IPN nie ujawnia, której sprawy dotyczy wezwanie

Instytut na ten moment nie podaje do wiadomości, o które dokładnie postępowanie chodzi w wezwaniu dla Brauna.

Wiadomo jednak, że krakowski oddział IPN od lipca 2025 roku bada sprawę słów polityka. Dotyczą one zbrodni popełnionych w nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Śledztwo ruszyło po wypowiedziach Brauna udzielonych w Radiu Wnet. Instytut informował wtedy, że badane jest publiczne negowanie faktów o ludobójstwie w komorach gazowych KL Auschwitz-Birkenau.

Do tej pory IPN nie potwierdził oficjalnie, czy wtorkowe wezwanie wiąże się bezpośrednio z tą sprawą.

Śledztwo wszczęto po kilku zawiadomieniach

Instytut podawał wcześniej, że działania prowadzone są w kontekście naruszenia artykułu 55 ustawy o IPN.

Postępowanie rozpoczęto po wpłynięciu kilku zawiadomień. Złożyli je posłanka Anna-Maria Żukowska z Lewicy, dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau dr Piotr M. A. Cywiński oraz Bartosz Staszewski, prezes Fundacji Basta.

W toku śledztwa analizowano również dokumenty przekazane przez stołeczną prokuraturę (Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ).

Za tego typu przestępstwo grozi grzywna lub nawet do trzech lat pozbawienia wolności.

Instytut zadeklarował, że po przeprowadzeniu wtorkowych czynności wyda oficjalny komunikat o dalszych krokach.

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