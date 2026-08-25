Wołodymyr Zełenski odpowiada Donaldowi Tuskowi. Padły słowa o odwiecznym wrogu i wspólnej walce

Wołodymyr Zełenski dziękuje Donaldowi Tuskowi za wsparcie

Głowa państwa ukraińskiego przekazała wyrazy głębokiej wdzięczności polskiemu premierowi oraz całemu społeczeństwu za nieprzerwane zaangażowanie w obronę suwerenności Kijowa .

. Wołodymyr Zełenski dosadnie wspomniał o potyczce z „odwiecznym wrogiem”, akcentując jak fundamentalne jest współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa państw ościennych wobec agresji.

Historyczne zdanie „Za waszą wolność i naszą” zyskuje w obecnych realiach geopolitycznych niebywale istotny wymiar, definiując perspektywy stabilności dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

W odpowiedzi na serdeczne komunikaty płynące z Warszawy, ukraiński prezydent publicznie wyraził uznanie dla szefa polskiego rządu. Internetowa relacja w mediach społecznościowych była bezpośrednią reakcją na okolicznościowe życzenia, które spłynęły w stronę Kijowa w związku z narodowym świętem.

Lider zaatakowanego przez Rosję kraju wyraźnie zaznaczył, że nieprzerwane dostawy pomocy i dyplomatyczne wsparcie płynące ze strony Polski są absolutnie kluczowe od momentu wybuchu pełnoskalowej inwazji wojsk Władimira Putina.

„Dziękuję, drogi @donaldtusk, za ciepłe życzenia z okazji Dnia Niepodległości i nieustającą solidarność z Ukrainą” – napisał Zełenski.

„Jesteśmy wdzięczni Polsce i całemu polskiemu narodowi za to, że stoją u boku Ukrainy i Ukraińców od pierwszych dni pełnoskalowej agresji Rosji” – zaznaczył.

Prezydent Ukrainy przypomina we wpisie o „odwiecznym wrogu”

Najbardziej wyrazisty fragment internetowej publikacji ukraińskiego lidera odnosił się wprost do kwestii obronności i stabilności nie tylko samej Ukrainy, ale również terytorium Rzeczypospolitej oraz pozostałych państw na kontynencie. Wołodymyr Zełenski postanowił przywołać słynne hasło historycznej walki o niepodległość, aby jeszcze mocniej uwypuklić konieczność solidarności.

„Dziś, broniąc prawa wszystkich narodów Europy do życia w wolności, słowa „Za waszą wolność i naszą” nabierają ponownie szczególnego znaczenia. Razem pokonamy odwiecznego wroga i ochronimy nasze wspólne bezpieczeństwo” – napisał Wołodymyr Zełenski.

Donald Tusk zapewnia o solidarności polskiego rządu w Dniu Niepodległości

Słowa kijowskiego przywódcy stanowiły bezpośrednią ripostę na wcześniejszą publikację zamieszczoną w sieci przez polskiego premiera. W swoim oświadczeniu Donald Tusk odwołał się do bolesnych kart polskiej historii, przypominając ogromną cenę i poświęcenie przodków, którzy w przeszłości musieli przelewać krew za wolność własnej ojczyzny.

Cała ta symboliczna wymiana zdań w przestrzeni wirtualnej pomiędzy czołowymi przedstawicielami obu państw miała miejsce 24 sierpnia, kiedy to nasz wschodni sąsiad uroczyście celebruje coroczny Dzień Niepodległości Ukrainy.

Thank you, dear @donaldtusk, for your warm Independence Day congratulations and continued solidarity with Ukraine.We are grateful to Poland and to the entire Polish people for standing with Ukraine and Ukrainians since the first days of Russia’s full-scale aggression.Today,… https://t.co/hC1S7z6K4Z— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2026

„My, Polacy, dobrze wiemy, co oznacza płacenie najwyższej ceny za niepodległość. Dobrze wiemy, co oznaczają słowa „Za naszą i waszą wolność”. Dlatego Naród Polski dzisiaj, w Dzień Niepodległości Ukrainy, stoi niezłomnie u boku walczącego Narodu Ukrainy. 🇵🇱❤️🇺🇦” – napisał Donald Tusk.

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58% POLAKÓW NEGATYWNIE OCENIA TUSKA! WYBORY TO BĘDZIE PORAŻKA