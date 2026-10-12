Krzysztof Rutkowski opływa w luksusy. Zobaczcie dom znanego detektywa

Większość osób kojarzy dziś Krzysztofa Rutkowskiego ze ściankami i show-biznesem. Nie każdy jednak ma świadomość, że detektyw w przeszłości aktywnie udzielał się na scenie politycznej. Już w 1993 roku ubiegał się o mandat poselski w województwie skierniewickim jako kandydat Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform, choć bez powodzenia. Osiem lat później, z ramienia Samoobrony, udało mu się dostać do Sejmu IV kadencji. Jeszcze w grudniu 2001 roku rozstał się jednak z tą formacją, dołączając z czasem m.in. do Partii Ludowo-Demokratycznej czy Stronnictwa Gospodarczego.

Jako poseł działał w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu. Jego polityczna kariera nabrała jeszcze większego rozpędu, gdy w latach 2003-2004 pełnił funkcję obserwatora. Później na krótko zasiadł jako deputowany w Parlamencie Europejskim V kadencji. Pracował w nim w Komisji Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Wspólnego Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej.

Dom Krzysztofa Rutkowskiego to czysty luksus

Z kamerami programu "Politycy od kuchni" udaliśmy się przed laty z wizytą do posiadłości słynnego detektywa. Trzeba przyznać, że wnętrza i otoczenie robią ogromne wrażenie, a wystrój został zaplanowany z dbałością o detale.

Uwagę przyciąga prywatny basen na zewnątrz, a także wystrój samej sypialni gospodarza. Oprócz luksusowego łóżka znalazły się tam elementy symboliki religijnej. Rutkowski otwarcie mówił wtedy o wierze. Wskazując na leżący w pomieszczeniu różaniec i broń palną, stwierdził z powagą, że te przedmioty to podstawa bezpieczeństwa.

„Pan Jezus musi zawsze o nas dbać”

Nasi reporterzy odwiedzili także nowocześnie wyposażoną kuchnię. Głównym jej elementem jest przestronna wyspa, idealna do przygotowywania posiłków. Sam gospodarz wyznał, że raczej omija gotowanie i stawia na dietę pudełkową.

„Krzysztof Rutkowski dziś nie gotuje”

Nie zabrakło też jadalni wyposażonej w krzesła, które do złudzenia przypominają iście królewskie trony. Równie okazale prezentuje się obszerna łazienka, w której znajduje się wielka wanna, zachęcająca do długich kąpieli.

Krzysztof Rutkowski w Nadniestrzu