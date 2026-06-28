Zaskakująca wypowiedź Krzysztofa Bosaka na temat bierności wywołała ogromne poruszenie na politycznej scenie .

. Sprawa medyka Dawida Kacprzyka oraz sytuacji w warszawskiej placówce całkowicie zdominowała dyskusję na antenie stacji Polsat News.

Rzekome zaniedbania w Szpitalu Południowym są pod lupą śledczych, a polityczna awantura nabiera coraz większego rozmachu.

Bosak nie przeprasza. Lider Konfederacji o aferze szpitalnej

Wymiana zdań w formacie „Śniadanie Rymanowskiego” skupiła się wokół głośnych wydarzeń w Szpitalu Południowym. Debata rozpoczęła się od przypomnienia wywiadu Emila Jędrzejewskiego w Kanale Zero, w którym ten nagłośnił potencjalne błędy na szpitalnym oddziale ratunkowym i oskarżył Dawida Kacprzyka o skandaliczne podejście do chorych. Przedstawiciel prawny drugiego z lekarzy zapowiedział już stosowne kroki procesowe, natomiast całe zdarzenie na bieżąco weryfikuje prokuratura.

W trakcie dyskusji Krzysztof Bosak zabrał głos w sprawie medialnych doniesień oraz wyraźnego konfliktu między przedstawicielami personelu medycznego.

Jeżeli było tak, że doświadczony chirurg i ordynator wziął za fraki tego gówniarza i nim trzepnął o ścianę, żeby przestali przez to ginąć pacjenci, to uważam, że dobrze zrobił – powiedział wicemarszałek Sejmu.

Magdalena Sroka oburzona. Posłanka PSL o słowach Krzysztofa Bosaka

Deklaracja wicemarszałka Sejmu spotkała się z błyskawiczną odpowiedzią Magdaleny Sroki reprezentującej Polskie Stronnictwo Ludowe. Parlamentarzystka argumentowała stanowczo, że osoby publiczne nie mogą popierać ataków na medyków, zwłaszcza w obliczu faktu, że pielęgniarki oraz lekarze nagminnie mierzą się z fizyczną agresją ze strony odwiedzających.

Lider Konfederacji nie zamierzał jednak wycofywać się ze swoich wcześniejszych stwierdzeń. Zaznaczył niezwykle wyraźnie, że w obliczu bezpośredniego zagrożenia ludzkiego życia lub zdrowia kluczowa pozostaje błyskawiczna reakcja.

W opinii reprezentanta Konfederacji ciągłe analizowanie samego faktu użycia siły fizycznej stanowi jedynie próbę ucieczki od sedna problemu i braku odpowiedzi na pytanie, czy na oddziale faktycznie dochodziło do tragedii z udziałem pacjentów.

Jeżeli będę świadkiem tego, że ktoś komuś robi krzywdę, że zagraża zdrowiu lub życiu, to nie będę stał jak łajza i się przyglądał – stwierdził.

Afera w Szpitalu Południowym zatacza coraz szersze kręgi

Kontrowersje dotyczące warszawskiej lecznicy od dłuższego czasu napędzają medialne doniesienia i oburzają opinię publiczną. Śledczy prowadzą już zaawansowane czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich zgłoszonych błędów, podczas gdy prawna batalia między skonfliktowanymi medykami przybiera na sile z każdym kolejnym dniem.

W debacie publicznej pojawia się mnóstwo pytań o odpowiedni nadzór ze strony władz stolicy. W trakcie telewizyjnego programu padły nawet konkretne żądania dymisji osób zarządzających bezpośrednio tą warszawską placówką medyczną.

Polityczny spór o Trzaskowskiego, Nawrockiego i Pobożego

Temperatura w studiu nie opadła aż do samego końca emisji programu. W późniejszych minutach zaproszeni goście kłócili się o zakres winy Rafała Trzaskowskiego, interpretowali publiczne wystąpienia Anny Marii Żukowskiej oraz analizowali najnowsze wyniki sondażowe Karola Nawrockiego.

Kamery zarejestrowały również potężne starcie słowne pomiędzy Błażejem Pobożym z Kancelarii Prezydenta a Robertem Kropiwnickim z Koalicji Obywatelskiej. Zwaśnieni decydenci rzucali pod swoim adresem oskarżenia o wygłaszanie absurdów i bezczelne zachowanie, wplatając w to wszystko złośliwe uwagi o głowie państwa.

Problemy stołecznej placówki medycznej, które na samym początku dotyczyły wyłącznie działań poszczególnych lekarzy, ostatecznie przeistoczyły się w niezwykle burzliwy konflikt na najwyższym szczeblu polskiej polityki.

PROF. DUDEK O AFERZE SZPITALNEJ, DR. JĘDRZEJEWSKIM I ODBUDOWIE UKRAINY | Dudek o Polityce