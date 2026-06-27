Mimo ostrzeżeń przed ekstremalnymi upałami, szef rządu nie zrezygnował ze swojego porannego treningu biegowego.

Zaraz po zakończeniu wysiłku zwrócił się do rodaków z przestrogą, odradzając im przebywanie na zewnątrz .

. Według prognoz meteorologicznych w najbliższych dniach słupek rtęci na polskich termometrach może osiągnąć nawet 40 st. C.

Premier pobiegł mimo fali upałów

Obecny weekend może zapisać się na kartach historii meteorologii jako jeden z najbardziej upalnych w naszym kraju. W związku z zapowiadanymi skrajnie wysokimi temperaturami specjaliści medyczni radzą zrezygnować z intensywnego ruchu na świeżym powietrzu, zwłaszcza na słońcu. Donald Tusk, mimo tych rekomendacji, nie odpuścił swojego porannego nawyku. Szef rządu pochwalił się, że ma za sobą 10-kilometrowy bieg, zaznaczając przy tym, że tym razem pokonanie dystansu kosztowało go sporo energii.

Dzisiejsza poranna dziesiątka okazała się bardzo poważnym wyzwaniem – powiedział na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu.

Uważajcie proszę, szczególnie na najmłodszych i najstarszych. W ten weekend słońce naprawdę nie żartuje! pic.twitter.com/OC9XpMONq8— Donald Tusk (@donaldtusk) June 27, 2026

Po treningu padł ważny apel

Po zakończonym biegu, szef rządu postanowił wystosować do społeczeństwa ważny komunikat. Zalecił, by w godzinach najwyższych temperatur maksymalnie ograniczyć opuszczanie domów i wychodzić tylko w sytuacjach absolutnie niezbędnych. Szczególnie zaakcentował potrzebę dbania o osoby najbardziej podatne na działanie wysokich temperatur, czyli dzieci oraz seniorów.

Jeśli musicie wychodzić na słońce, szczególnie po południu, to nie wychodźcie. Dbajcie przede wszystkim o najmłodszych i najstarszych. Pamiętajcie, w ten weekend słońce nie żartuje – podkreślił Donald Tusk.

Nad Polskę nadciąga rekordowy upał

Z modeli pogodowych wynika, że szczyt upałów nastąpi w trakcie nadchodzącego weekendu. Najgoręcej ma być w zachodnich rejonach kraju, gdzie prognozy wskazują wartości na poziomie od 37 do 38 st. C, a miejscami słupki rtęci mogą wspiąć się jeszcze wyżej. Niewykluczone, że padnie nowy czerwcowy rekord temperatury w Polsce, który do tej pory wynosił 38,3 st. C.

Sąsiedzi Polski zmagają się z jeszcze potężniejszymi upałami. Za naszą zachodnią granicą odnotowano wyjątkowo wysokie wartości. W miniony piątek w Niemczech zarejestrowano wynik rzędu 41,3 st. C, co stanowi bezwzględny rekord ciepła dla tego państwa.

Eksperci ostrzegają przed wysiłkiem

Przedstawiciele ochrony zdrowia nieustannie alarmują, by w czasie tak ekstremalnej pogody powstrzymać się od wyczerpującej aktywności ruchowej, zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu oraz unikać pełnego słońca w porze największego upału.

Wysokie temperatury najsilniej uderzają w osoby w podeszłym wieku, najmłodszych i pacjentów zmagających się z chorobami przewlekłymi. To właśnie z myślą o ich bezpieczeństwie premier sformułował swoje ostrzeżenie, dając do zrozumienia po własnym trudnym biegu, że nadchodzące dni wymagają od wszystkich ogromnej ostrożności.