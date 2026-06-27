Znany historyk postanowił odsłonić nieznane dotąd sekrety ze sztabu wyborczego polityka.

Według jego relacji planowano uderzyć w kandydata fałszywymi pogłoskami o posiadaniu potomka.

Współtwórca publikacji wprost nazywa te działania próbą bezwzględnego przedwyborczego wymuszenia.

Profesor Andrzej Nowak o kulisach walki Karola Nawrockiego

W promowanym obecnie wywiadzie-rzece pojawiają się kolejne szokujące doniesienia z okresu wyścigu o fotel głowy państwa. Niedawno informowano o poważnych kłopotach zdrowotnych Karola Nawrockiego, a teraz autor publikacji „Skąd się wziął Karol Nawrocki” przedstawił opinii publicznej zupełnie nowe fakty. W materiale wideo zamieszczonym na platformie YouTube naukowiec przyznał, że w trakcie ostrej rywalizacji planowano wykorzystać obyczajowe spekulacje, aby w decydującym momencie skompromitować kandydata przed Polakami.

Plotka o nieślubnym dziecku przed starciem z Rafałem Trzaskowskim

Z wypowiedzi szanowanego badacza dziejów wynika, że oponenci zamierzali szeroko kolportować zmyśloną historię o nieślubnym potomku polityka. Profesor wyraźnie zaznacza, że ta wysoce kontrowersyjna sprawa miała ujrzeć światło dzienne podczas kluczowego starcia telewizyjnego z głównym rywalem, Rafałem Trzaskowskim. Mimo szczegółowych przygotowań do wizerunkowego ataku ten osobisty wątek ostatecznie nigdy nie został poruszony w trakcie otwartej, ogólnopolskiej dyskusji przedwyborczej.

Przebieg tej kampanii, szokująco brutalny w niektórych aspektach, zostaje odsłonięty (...) gdzie mowa jest m.in. o próbie szantażowania Karola Nawrockiego rzekomą niegdysiejszą kochanką i rzekomym nieślubnym dzieckiem – powiedział prof. Andrzej Nowak.

Andrzej Nowak wprost nazywa działania przeciwników szantażem

Komentując te nieczyste zagrywki autor uznał, że doskonale obrazują one gigantyczny poziom stresu oraz wrogości, z jakimi wiązało się ubieganie o najważniejsze stanowisko w Polsce. Naukowiec zwrócił uwagę, że wszystkie te negatywne zjawiska zostały szczegółowo udokumentowane w obszernej publikacji, którą stworzył z samym prezydentem. Wybitny ekspert podczas promocji nie gryzł się w język i wprost określił opisywane mechanizmy mianem zaplanowanego szantażu wymierzonego w Karola Nawrockiego.

Ostra rywalizacja Karola Nawrockiego z Rafałem Trzaskowskim

Polityczny pojedynek o prezydenturę zapisał się w najnowszej historii jako jeden z najbardziej bezwzględnych i trzymających w napięciu momentów ostatnich lat. To właśnie wtedy opinia publiczna regularnie dowiadywała się o potężnych konfliktach i wizerunkowych ciosach, w jakie wikłali się walczący ze sobą pretendenci. Zaskakujące słowa profesora rzucają zupełnie nowe światło na metody stosowane w kampanijnej wojnie o głosy wyborców. Najnowsze rewelacje na temat brudnej polityki poznaliśmy wyłącznie z powodu trwającej właśnie szerokiej akcji promocyjnej wywiadu-rzeki.