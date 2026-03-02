77-letnia Danuta Wałęsa na gali Orderu Uśmiechu. Uwagę zwrócił jej odważny strój

Metamorfoza żony legendy Solidarności

Polacy doskonale kojarzą jej postać, choć przez lata funkcjonowała głównie jako cicha podpora słynnego małżonka. Świat usłyszał o niej głośno, gdy w imieniu Lecha Wałęsy odebrała Pokojową Nagrodę Nobla, jednak na co dzień zajmowała się prozą życia domowego. Sytuacja uległa diametralnej zmianie w momencie publikacji jej głośnych wspomnień zatytułowanych „Marzenia i tajemnice”.

Na łamach wspomnianej książki Danuta Wałęsa nie bała się poruszyć trudnych tematów, odsłaniając kulisy życia u boku legendarnego przywódcy Solidarności. Publikacja stała się punktem zwrotnym, inicjującym jej wielką przemianę, która nie do końca przypadła do gustu mężowi. Z wycofanej kobiety stała się osobą pewną siebie, konkretną i coraz częściej zabierającą głos w debatach publicznych oraz politycznych.

Danuta Wałęsa w panterce na uroczystej gali

Choć była prezydentowa nie stroni od ludzi, ostatnio rzadziej można było ją spotkać na oficjalnych wydarzeniach. Wyjątek zrobiła w miniony weekend, uświetniając swoją obecnością ceremonię wręczenia Orderu Uśmiechu Przemysławowi Szalińskiemu, szefowi Fundacji „Przemek-Dzieciom”. Towarzyszył jej syn Bogdan, z którym przed laty podróżowała po odbiór Nobla. Zdjęcia udostępnione przez byłego Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka, ujawniły, że 77-latka wciąż ma wyczucie stylu, łącząc róż z motywem panterki.

Przypadkowe spotkanie w kwiaciarni i szybki ślub

Historia związku Wałęsów rozpoczęła się w niezwykle prozaicznych okolicznościach. Młody elektryk wszedł do kwiaciarni, w której pracowała przyszła pierwsza dama, z zamiarem rozmienienia pieniędzy. Od tego momentu wypadki potoczyły się błyskawicznie. W swojej książce „Droga nadziei” Lech Wałęsa szczerze wspominał ten okres, przyznając, że decyzja o ożenku zapadła niemal odruchowo.

- Małżeństwo z Danutą przyszło tak jakoś naturalnie. Miałem inne dziewczyn, bardziej mi "pasowały", a jednak ożeniłem się właśnie z nią. Zastanowiłem się dopiero, jak zagrali mi marsza weselnego - komentował.

Owocem ich związku jest liczna rodzina, małżonkowie wychowali łącznie ośmioro dzieci. Wśród synów są Bogdan, Jarosław oraz nieżyjący już Sławomir i Przemysław. Grono córek tworzą natomiast Brygida, Anna, Maria Wiktoria oraz Magdalena. Rodzina Wałęsów od lat budzi zainteresowanie mediów, a losy poszczególnych jej członków są szeroko komentowane.