Król Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia na obiedzie u prezydenta. Kucharz Nawrockiego pokazał kulisy

Trzydniowa wizyta króla Karola XVI Gustawa i królowej Sylwii w Polsce rozpoczęła się we wtorek, 10 marca. Szwedzcy monarchowie spotkali się w stolicy z prezydentem Karolem Nawrockim i pierwszą damą Martą Nawrocką. Zwieńczeniem tego dnia był wieczorny, niezwykle uroczysty obiad zorganizowany na cześć wyjątkowych gości w historycznych murach Pałacu Prezydenckiego.

Szwedzka para królewska zasmakowała polskiej kuchni

Jak poinformował "Super Express", na stołach królowały tradycyjne polskie smaki w nowoczesnym wydaniu. Królewskim gościom zaserwowano między innymi czereśnie z foie gras oraz wędzonego pstrąga z Ojcowskiego Parku Narodowego w towarzystwie kawioru, musu chrzanowego i jabłka łąckiego. Główne danie stanowił comber z jelenia podany z pierogiem z mięsnym farszem, gołąbkiem z kaszą gryczaną i gruszką z czekoladowym musem. Zwieńczeniem uczty był małopolski sernik z dodatkiem moreli i lawendy.

Potrawom towarzyszyły trunki pochodzące z rodzimych winnic: Gewurztraminer 2023 z posiadłości Srebrna Góra, Merlot 2022 ze słynnej Wieliczki oraz Prunus Cerasus 2021 od The Big Fellow. O profesjonalną obsługę kelnerską zadbali uczniowie renomowanej gdańskiej szkoły gastronomiczno-hotelarskiej. Zgromadzeni goście delektowali się posiłkiem przy dźwiękach znanych motywów z muzyki filmowej i musicalowej.

Kucharz Nawrockiego ujawnia pałacowe kulisy. Tak nakryto stoły dla Karola XVI Gustawa

Zakulisowe szczegóły tej prestiżowej uroczystości zdradził kucharz Karola Nawrockiego, Łukasz Miecznikowski, używający w branży pseudonimu „Bigos”. Osobisty szef kuchni prezydenta opublikował w sieci fotografie perfekcyjnie przygotowanej sali. Zaproszeni goście zasiedli przy okrągłych stołach, które starannie przykryto eleganckimi, śnieżnobiałymi obrusami.

Dbałość o detale była widoczna na każdym kroku: na srebrnych tacach spoczywały haftowane serwety, a te zrolowane spięto srebrnymi obrączkami z wygrawerowanym skrótem RP i drobnym bursztynem. Pałacowego szyku dopełniały klasyczne srebrne sztućce oraz kryształowe kieliszki i goblety. Całość kompozycji ożywiały świeże kompozycje kwiatowe w żółtych i niebieskich barwach.

