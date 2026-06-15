W PRL-u to imię było prawdziwym hitem. W ostatnim dziesięcioleciu otrzymało je zaledwie 5 chłopców

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-06-15 9:34

Powrót do imion klasycznych i głęboko zakorzenionych w Polskiej kulturze jest widoczny od kilku lat. Jednak nie wszystkie imiona, jak Stanisław, Franciszek czy Jan cieszą się równą popularnością wśród świeżo upieczonych rodziców. Ta męska forma, która była prawdziwym hitem w okresie PRL-u, została niemalże zapomniana. W ostatnim dziesięcioleciu nadano je jedynie 5 razy.

W PRL-u to imię było prawdziwym hitem. W ostatnim dziesięcioleciu otrzymało je zaledwie 5 chłopców
Autor: gpointstudio/ Freepik.com
  • Polscy rodzice coraz chętniej wybierają tradycyjne imiona, jednak jeden z dawnych hitów PRL-u został niemal całkowicie zapomniany.
  • To słowiańskie imię o bogatym znaczeniu, będące niegdyś symbolem "większej sławy", dziś rzadko trafia na listy noworodków.
  • Sprawdź, o które klasyczne imię chodzi.

Choć rejestr PESEL wyraźnie pokazuje, że w Polsce największą popularnością cieszą się imiona klasyczne, takie jak Piotr, Krzysztof czy Jan, to trendy w nadawaniu imion zmieniają się nieustannie. Jeszcze kilka lat temu rodzice porzucili tradycyjne imiona na rzecz tych bardziej obco brzmiących. Obecnie widać zdecydowany powrót do imion tradycyjnych, i choć imiona takie jak Stanisław, Franciszek czy Antonii królują na porodówkach, to rodzice niemalże zapomnieli o formie Wacław.

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Wacław - pochodzenie i znaczenie imienia

Wacław to tradycyjne męskie imię pochodzenia słowiańskiego, które od wieków jest obecne w Polsce i innych krajach Europy Środkowej. Wywodzi się ze starosłowiańskiego imienia Więcesław (lub Wiaczesław), utworzonego z członów "więce" oznaczającego "więcej", "większy" oraz "sław", czyli "sława". W związku z tym imię Wacław można interpretować jako "ten, który osiąga większą sławę" lub "cieszący się wielką sławą". Imię to zyskało popularność dzięki św. Wacławowi, księciu Czech żyjącemu w X wieku, który został uznany za patrona Czech. Jego kult rozpowszechnił się również w Polsce, przyczyniając się do popularności tego imienia wśród kolejnych pokoleń. Osoby noszące imię Wacław często postrzegane są jako odpowiedzialne, ambitne i konsekwentne w działaniu.

Popularność imienia Wacław w Polsce

W Polsce imię Wacław należało do często nadawanych imion zwłaszcza w pierwszej połowie XX wieku. Nosili je przedstawiciele różnych środowisk - artyści, naukowcy, politycy i duchowni. W ostatnich dekadach popularność imienia zmalała, ponieważ rodzice częściej wybierają imiona nowoczesne lub międzynarodowe. Szczególnie dużą popularnością forma ta cieszyła się w okresie PRL-u, następnie jego popularność znacznie spadła i obecnie niemalże nikt nie wybiera tego imienia dla swoich synów. Według rejestru danych PESEL w Polsce żyje 19 710 mężczyzn, którzy noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na 129. pozycji w rankingu najpopularniejszych w kraju. O tym, iż imię to popadło w zapomnienie, wskazuje fakt, iż w ubiegłym dziesięcioleciu nadano je jedynie 5 razy - 2 razy w 2021 roku oraz 3 w 2024.

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