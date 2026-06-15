W PRL-u to imię było prawdziwym hitem. W ostatnim dziesięcioleciu otrzymało je zaledwie 5 chłopców

Polscy rodzice coraz chętniej wybierają tradycyjne imiona, jednak jeden z dawnych hitów PRL-u został niemal całkowicie zapomniany.

To słowiańskie imię o bogatym znaczeniu, będące niegdyś symbolem "większej sławy", dziś rzadko trafia na listy noworodków.

Sprawdź, o które klasyczne imię chodzi.

Choć rejestr PESEL wyraźnie pokazuje, że w Polsce największą popularnością cieszą się imiona klasyczne, takie jak Piotr, Krzysztof czy Jan, to trendy w nadawaniu imion zmieniają się nieustannie. Jeszcze kilka lat temu rodzice porzucili tradycyjne imiona na rzecz tych bardziej obco brzmiących. Obecnie widać zdecydowany powrót do imion tradycyjnych, i choć imiona takie jak Stanisław, Franciszek czy Antonii królują na porodówkach, to rodzice niemalże zapomnieli o formie Wacław.

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Wacław - pochodzenie i znaczenie imienia

Wacław to tradycyjne męskie imię pochodzenia słowiańskiego, które od wieków jest obecne w Polsce i innych krajach Europy Środkowej. Wywodzi się ze starosłowiańskiego imienia Więcesław (lub Wiaczesław), utworzonego z członów "więce" oznaczającego "więcej", "większy" oraz "sław", czyli "sława". W związku z tym imię Wacław można interpretować jako "ten, który osiąga większą sławę" lub "cieszący się wielką sławą". Imię to zyskało popularność dzięki św. Wacławowi, księciu Czech żyjącemu w X wieku, który został uznany za patrona Czech. Jego kult rozpowszechnił się również w Polsce, przyczyniając się do popularności tego imienia wśród kolejnych pokoleń. Osoby noszące imię Wacław często postrzegane są jako odpowiedzialne, ambitne i konsekwentne w działaniu.

Popularność imienia Wacław w Polsce

W Polsce imię Wacław należało do często nadawanych imion zwłaszcza w pierwszej połowie XX wieku. Nosili je przedstawiciele różnych środowisk - artyści, naukowcy, politycy i duchowni. W ostatnich dekadach popularność imienia zmalała, ponieważ rodzice częściej wybierają imiona nowoczesne lub międzynarodowe. Szczególnie dużą popularnością forma ta cieszyła się w okresie PRL-u, następnie jego popularność znacznie spadła i obecnie niemalże nikt nie wybiera tego imienia dla swoich synów. Według rejestru danych PESEL w Polsce żyje 19 710 mężczyzn, którzy noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na 129. pozycji w rankingu najpopularniejszych w kraju. O tym, iż imię to popadło w zapomnienie, wskazuje fakt, iż w ubiegłym dziesięcioleciu nadano je jedynie 5 razy - 2 razy w 2021 roku oraz 3 w 2024.

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