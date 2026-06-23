Kosiniak-Kamysz za sterami giganta! Zobacz z bliska tankowiec A330 MRTT

Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka wybrali się na misję do Hiszpanii, gdzie koncentrują się na negocjacjach dotyczących wspólnego nabycia powietrznych tankowców transportu strategicznego Airbus A330 MRTT. Zgodnie z unijną inicjatywą SAFE, strona polska dąży do pozyskania dwóch tego typu maszyn do końca dekady, planując zakup kolejnej pary w dalszej przyszłości. Decyzja ta oznacza ogromny przełom dla polskiego lotnictwa. Bez wsparcia takich statków, krajowe myśliwce F-16, koreańskie FA-50PL oraz nowoczesne F-35A Husarz 5. generacji nie zdołają w pełni zrealizować swojego potencjału bojowego.

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Co wyróżnia model A330 MRTT na tle innych? Uznaje się go za lidera nowoczesności wśród podniebnych stacji paliw. Posiada imponującą zdolność zabrania na pokład aż 111 ton paliwa w standardowych zbiornikach, co pozwala równocześnie zachować miejsce dla pasażerów i dodatkowego sprzętu. Według deklaracji producenta, firmy Airbus, maszyna bez problemu współpracuje z wieloma typami samolotów bojowych i transportowych znajdujących się na wyposażeniu sił sojuszu NATO.

Kosiniak-Kamysz stanowczo o inwestycjach: Współpraca w programie SAFE i miejsca pracy dla Polaków

Minister obrony narodowej odniósł się do kwestii zakupów w sposób zdecydowany. Zaznaczył, że nasz kraj czerpie ogromne korzyści z programu SAFE, a obecna wizyta to idealna okazja do pogłębienia rozmów z zagranicznymi partnerami na temat kolejnych etapów współpracy w tym zakresie. Podkreślił konieczność budowania silnych relacji, opartych zarówno na wspólnym nabywaniu uzbrojenia, jak i promowaniu polskiego przemysłu.

Polska jest jednym z największych beneficjentów programu SAFE. To dobry moment, żeby rozmawiać o SAFE z naszymi sojusznikami, przyjaciółmi o kolejnym kroku w tym programie. To czas, żeby szukać kolejnych partnerów. Ważne dla nas jest, żeby być partnerami w tym procesie, żeby razem kupować sprzęt dla wojska, ale także, żeby sprzedawać. (...) Otwieramy dziś nowy rozdział w programie SAFE. Zdolności tankowania w powietrzu są kluczowe dla naszego wojska. Rozmowy trwają, ale jesteśmy twardym negocjatorem. Nasza filozofia jest prosta, nie przyjeżdżamy tu tylko żeby kupić tankowce MRTT, to musi być połączone ze stworzeniem miejsc pracy w naszym kraju.

Wicepremier osobiście usiadł w fotelu maszyny. Fotorelację z tego wydarzenia można zobaczyć w poniższej galerii.