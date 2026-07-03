Koniec telefonów w podstawówkach. Sejm przegłosował nowe przepisy

Parlamentarzyści opowiedzieli się za zmianami w Prawie oświatowym, które wprowadzają na terenie całego kraju zakaz korzystania ze smartfonów w przedszkolach i szkołach podstawowych .

. Nowe regulacje, obejmujące urządzenia z funkcją komunikacji, zaczną obowiązywać od 1 września 2026 roku, jednak uwzględniono w nich pewne odstępstwa.

Sprawdź, w jakich wyjątkowych przypadkach dziecko będzie mogło użyć sprzętu elektronicznego i jak nowe przepisy wpłyną na funkcjonowanie placówek oświatowych.

W piątek w polskim parlamencie zapadła decyzja dotycząca obecności urządzeń mobilnych w placówkach edukacyjnych. Posłowie poparli projekt nowelizacji Prawa oświatowego, który wprowadza ogólnokrajowy zakaz używania smartfonów na terenie szkół podstawowych oraz przedszkoli.

Nowe przepisy, uwzględniające zgłoszone poprawki, zyskały szerokie poparcie w izbie niższej parlamentu. Za przyjęciem ustawy zagłosowało 420 posłów, podczas gdy zaledwie 6 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Kolejnym etapem procesu legislacyjnego będą prace w Senacie.

Zakaz telefonów w szkołach od września

Zgodnie z planem, zaktualizowane przepisy zaczną obowiązywać wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, co nastąpi 1 września 2026 roku. Ograniczenia dotkną nie tylko klasycznych telefonów komórkowych, ale wszystkich urządzeń umożliwiających łączność oraz rejestrację materiałów audio i wideo.

Zakresem nowej ustawy objęte zostaną różnorodne formy edukacji najmłodszych. Przepisy znajdą zastosowanie w szkołach podstawowych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych działających przy podstawówkach oraz wszelkich innych jednostkach wychowania przedszkolnego.

Będą wyjątki od zakazu

Ustawodawca przewidział pewne odstępstwa od ogólnej reguły. Dziecko będzie mogło legalnie skorzystać ze sprzętu elektronicznego na lekcji, jeśli osoba prowadząca zajęcia uzna, że urządzenie jest niezbędne do celów edukacyjnych lub przeprowadzenia sprawdzianu.

Użycie smartfona będzie dopuszczalne również w nagłych sytuacjach wymagających szybkiego kontaktu z opiekunami prawnymi, w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, a także z przyczyn medycznych. Wyjątek ten obejmuje na przykład uczniów, którzy korzystają z dedykowanych aplikacji medycznych monitorujących parametry życiowe.

Skorzystanie z urządzenia ze względów zdrowotnych będzie wymagało oficjalnej zgody dyrekcji placówki. Jedna z przeforsowanych poprawek wymusza na dyrektorze, by ewentualna odmowa używania telefonu lub aplikacji medycznej została pisemnie uargumentowana.

Senat zajmie się ustawą

Po zakończeniu głosowań w niższej izbie parlamentu, dokument zostanie przekazany do Senatu. Dopiero po przejściu przez obie izby parlamentarne i uzyskaniu podpisu głowy państwa, ustawa będzie mogła wejść w życie i zacząć obowiązywać w placówkach.

Kwestia obecności sprzętu elektronicznego w szkołach od dawna wywoływała gorące dyskusje w społeczeństwie. Orędownicy zmian argumentują, że smartfony dekoncentrują młodzież i przeszkadzają kadrze pedagogicznej w prowadzeniu lekcji, natomiast oponenci zauważają, że dyrektorzy mogą swobodnie regulować tę kwestię za pomocą wewnętrznych statutów szkolnych.

Express Biedrzyckiej - wstęp