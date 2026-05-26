Fałszywe wezwanie do domu matki Karola Nawrockiego. Śledczy wpadli na rosyjski ślad

Mieszkanie należące do matki Karola Nawrockiego padło ofiarą fikcyjnych zgłoszeń, przez co strażacy zmuszeni byli wyłamać drzwi, mimo że w środku nie było absolutnie żadnego niebezpieczeństwa.

Osoby odpowiedzialne za ten incydent zastosowały skomplikowane techniki ukrywania w sieci, wykorzystując m.in. technologię „routera cebuli”. Znacznie utrudnia to ich namierzenie, a śledczy odkryli, że sygnał przechodził przez serwery znajdujące się w Federacji Rosyjskiej.

Sposób działania oraz podnoszenie wagi zgłoszeń wskazują na to, że sprawcy dysponowali szczegółowymi danymi i prawdopodobnie śledzili akcję ratunkową na żywo, co rodzi obawy o ewentualny podsłuch policyjnych kanałów komunikacji.

Do bardzo niepokojącej sytuacji doszło 23 maja, kiedy to pod adres matki Karola Nawrockiego skierowano natychmiastową interwencję ratunkową. Pierwsze informacje mówiły o wybuchu ognia, a chwilę później wpłynął komunikat o bezpośrednim zagrożeniu życia małego dziecka. Mundurowi podjęli decyzję o siłowym sforsowaniu wejścia do mieszkania, jednak wewnątrz nie odnaleziono małoletniego ani jakichkolwiek śladów pożaru. Z oficjalnych doniesień wynika, że to zaledwie jeden z wielu takich przypadków zanotowanych w minionym czasie.

Jak działali sprawcy fałszywego alarmu u Nawrockiego?

Dziennik „Rzeczpospolita” ustalił, że inicjator tych fikcyjnych incydentów wykorzystał system aplikacyjny Alarm 112, komunikując się poprzez wiadomości tekstowe z namierzonego już przez śledczych numeru. Mimo tego odkrycia, służby przypuszczają, że prawdziwe centrum dowodzenia operacją opierało się na tak zwanym „routerze cebuli”, który gwarantuje pełną dyskrecję w przestrzeni wirtualnej.

- Hakerzy wykorzystują do tego zwykłe routery, które odpowiednio przeprogramowane, skonfigurowane, maskują tożsamość sprawcy. Przepisy, jak to zrobić, można znaleźć w sieci na forach dla wtajemniczonych. Nazwa 'cebula' odnosi się do tego, że potrafi mieć kilkadziesiąt, a może i więcej warstw zabezpieczenia maskowania tzw. numeru IP - czytamy w "Rz".

Zastosowanie takiej metody sprawia, że zidentyfikowanie faktycznego użytkownika sprzętu staje się zadaniem karkołomnym, a wręcz niemal niewykonalnym dla analityków.

Służby na tropie rosyjskich serwerów

Wyjaśnianiem tej skomplikowanej zagadki zajmuje się obecnie szereg instytucji państwowych, w tym policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wojsko. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że przy pierwszych incydentach hakerzy łączyli się za pośrednictwem serwerów skandynawskich. Z kolei w najnowszych atakach sygnał wyprowadzano bezpośrednio z terytorium Rosji.

Dziennikarze „Rzeczpospolitej” zwracają uwagę na fakt, że atakując dom rodziny Karola Nawrockiego, sprawcy znali perfekcyjnie jego adres i doskonale wiedzieli o braku stałej ochrony ze strony Służby Ochrony Państwa w tym miejscu. Tak ogromna wiedza może świadczyć o tym, że przestępcy na bieżąco analizowali rozwój wypadków pod blokiem. Gdy początkowy komunikat o pożarze nie wymusił błyskawicznej reakcji, kwadrans później do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego dotarł kolejny SMS o nieprzytomnym maluchu. Właśnie to radykalne zgłoszenie skłoniło ratowników do ostatecznego wyważenia zamków.

- Wygląda to tak, jakby inicjatorzy działań mieli dostęp do komunikacji pomiędzy służbami. Albo ktoś z nich był w rejonie, gdzie wszystko się rozgrywało i obserwował z zewnątrz działania strażaków i policjantów – relacjonuje "Rz".

Właśnie dlatego, w toku trwających czynności dochodzeniowych, funkcjonariusze policji zabezpieczyli szczegółowe zapisy z kamer monitoringu miejskiego, które zlokalizowane są w bliskim sąsiedztwie tego incydentu.

