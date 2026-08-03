Mateusz Morawiecki nie zwalnia tempa. Ogłosił datę wielkiej konwencji

Pod koniec ubiegłego tygodnia zorganizowano wydarzenie znane w mediach jako „grill Morawieckiego”. Spotkanie, pod hasłem „Rozwój + Wy”, przygotowało stowarzyszenie byłego szefa rządu „Rozwój Plus”. Wzięli w nim udział działacze popierający inicjatywę, a także grono ekspertów od demografii, wojska i bezpieczeństwa. Panele dyskusyjne obserwowały osoby znane, zwolennicy Morawieckiego oraz zwykli obywatele zainteresowani tym politycznym projektem.

W niedzielę wieczorem polityk wyraził wdzięczność wszystkim uczestnikom oraz internautom śledzącym transmisję ze spotkania.

Dziękuję tym, którzy przyjechali z najdalszych zakątków Polski, którzy zostali z nami do samego końca i pokazali, że jest w naszym kraju ogromna siła ludzi gotowych działać dla wspólnej sprawy. Dziękuję również za wielką aktywność w internecie – za relacje, komentarze, zdjęcia, nagrania i tysiące udostępnień. To dzięki Wam nasze przesłanie poszło w Polskę. Przesłanie o Ojczyźnie silnej, bezpiecznej, sprawiedliwej i ambitnej. O Polsce, która nie godzi się na przeciętność, nie spuszcza głowy i nie rezygnuje ze swoich marzeń.

Były premier zaznaczył, że spotkanie z 31 lipca udowodniło, iż to nie jest jedynie grupa polityczna. „Jesteśmy wspólnotą ludzi, których łączy wiara w Polskę i gotowość do ciężkiej pracy. Pokazaliśmy, że potrafimy rozmawiać, słuchać, łączyć różne doświadczenia i wspólnie wyznaczać kierunek” – wyjaśnił w swoim oświadczeniu.

Mateusz Morawiecki podziękował także osobom spoza własnego obozu politycznego za przedstawienie swoich opinii. „Jestem Wam szczególnie wdzięczny za to, że pomimo upału byliście z nami do samego końca. Niech z Małej Warszawy do wielkiej Warszawy, a następnie do całej Polski popłynie pieśń przyszłego zwycięstwa. Zwycięstwa Polski” – podsumował.

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Jak się okazuje, to nie koniec aktywności polityka. Po emocjach związanych z piątkowym zjazdem były premier ogłosił plany zorganizowania ogromnej konwencji. Kolejne wydarzenie zaplanowano na 15 października 2026 roku. Będzie to dokładnie w trzecią rocznicę wyborów z 2023 roku, po których gabinet Morawieckiego utrzymał się u władzy zaledwie dwa tygodnie.

Dlatego już 15 października, w rocznicę wyborów, spotkamy się na wielkiej konwencji Rozwoju Plus. Tego dnia pokażemy, że Polska nie jest skazana na chaos, przeciętność i niespełnione obietnice. Pokażemy, że istnieje siła, która ma doświadczenie, odwagę, program i gotowość, aby ponownie wziąć odpowiedzialność za kraj. Przed nami długa droga. Nie będzie łatwa. Wielkie sprawy nigdy jednak nie rodzą się z wygody, zwątpienia i czekania. Rodzą się z odwagi, pracy i odpowiedzialności. Ja jestem gotowy tę drogę prowadzić - wskazał Mateusz Morawiecki.

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