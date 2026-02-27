Komorowski na czerwonym świetle. Dlaczego SOP asystował mu u krawca? [ZDJĘCIA]

Były prezydent na Pradze Północ

Były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski, został zauważony w Warszawie podczas prywatnej wizyty. Zdarzenie miało miejsce około południa na warszawskiej Pradze-Północ, gdzie z czarnego, rządowego BMW wysiadł polityk. Towarzyszył mu funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, co jest standardową procedurą, wynikającą z przepisów dotyczących ochrony byłych głów państwa. Komorowski, ubrany w ciemny płaszcz i jeansy, zmierzał do krawca.

Fotoreporterzy uchwycili moment, gdy Bronisław Komorowski, w towarzystwie oficera SOP, podszedł do przejścia dla pieszych. Właśnie tam doszło do sytuacji, która wzbudziła zainteresowanie mediów. Cała wizyta miała charakter prywatny, lecz obecność byłego prezydenta w miejscu publicznym zawsze przyciąga uwagę. Ten incydent podkreśla codzienne obowiązki nawet osób pełniących najwyższe funkcje państwowe.

Przejście na czerwonym świetle

Sygnalizator świetlny nad jezdnią, którą zamierzał przekroczyć Bronisław Komorowski, wyraźnie wyświetlał czerwone światło dla pieszych. Mimo to, były prezydent oraz towarzyszący mu funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa zdecydowali się wejść na pasy. Zachowanie to stanowi naruszenie przepisów ruchu drogowego, choć ruch uliczny w tym momencie nie był intensywny.

Incydent miał miejsce w sąsiedztwie placu budowy przy ulicy Okrzei. Liczne ogrodzenia i sprzęt drogowy mogły ograniczać widoczność, zwiększając ryzyko. Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle, nawet przy niewielkim ruchu, stwarza potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszego i innych uczestników ruchu.

Cel wizyty u krawca

Po drugiej stronie ulicy, którą przekroczył Bronisław Komorowski, czekał już na niego cel podróży. Były prezydent trzymał w ręku starannie złożone jeansowe spodnie, co wskazywało na potrzebę drobnych poprawek krawieckich. Polityk wraz z ochroniarzem skierował się do jednego z zakładów krawieckich, mieszczących się w kamienicy przy ulicy Okrzei.

Wizyta w zakładzie krawieckim była krótka i miała charakter wyłącznie prywatny. Po załatwieniu sprawy, były prezydent i jego ochrona opuścili miejsce. Ten epizod pokazuje, że nawet osobistości publiczne mają zwykłe, codzienne sprawy do załatwienia, które nie zawsze odbiegają od rutyny.

Dlaczego byli prezydenci mają ochronę SOP?

Obecność funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa podczas wizyty u krawca mogła wywołać zdziwienie wśród obserwatorów. Należy jednak zaznaczyć, że jest to standardowa procedura wynikająca z polskiego prawa. Zgodnie z ustawą o Służbie Ochrony Państwa, byli prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej są objęci stałą ochroną na terenie kraju.

Ochrona ta przysługuje niezależnie od charakteru wizyt i obejmuje zarówno wydarzenia publiczne, jak i prywatne sprawy byłego prezydenta. Zapewnienie bezpieczeństwa byłym głowom państwa jest zapisane w przepisach prawnych i stanowi element systemu bezpieczeństwa państwowego.

