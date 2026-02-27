Program SAFE to zasługa Polski? Tusk ujawnia, ile zyskają na nim Niemcy

Premier Donald Tusk odwiedził w piątek fabrykę pod Warszawą.

Zorganizowano tam konferencję prasową dotyczącą programu SAFE.

Padły istotne deklaracje w kwestii bezpieczeństwa kraju.

Sprawdź, co dokładnie powiedział szef rządu.

Wizyta w zakładach pod Warszawą

Piątkowa obecność prezesa Rady Ministrów w siedzibie firmy PIT-RADWAR w Kobyłce stała się okazją do ogłoszenia kluczowych decyzji dla obronności państwa. Donald Tusk z dumą poinformował, że wdrażanie programu SAFE znajduje się na ostatniej prostej. Polityk położył duży nacisk na rodowód tego przedsięwzięcia, ucinając wszelkie spekulacje o zewnętrznych wpływach i braku autonomii.

„To jest nasz program, od początku do końca zaprojektowany w Polsce” – podkreślił Tusk.

Premier zaznaczył, że w obecnych, niespokojnych czasach geopolitycznych, sprawy bezpieczeństwa muszą zostać wyłączone z bieżącej walki politycznej. Najważniejszym celem rządu jest budowa silnej armii oraz współpraca z sojusznikami, bez względu na partyjne podziały. Niezbędna jest rzetelna ocena potrzeb wojska i zjednoczenie sił.

„Polska dobrze uzbrojona, w możliwie dużym stopniu samowystarczalna i dobrze współpracująca z sojusznikami, jest obecnie priorytetem” – oświadczył Tusk.

Szczegóły programu SAFE

Szef rządu odniósł się do pojawiających się w przestrzeni publicznej głosów, jakoby program SAFE miał negatywnie wpływać na polską suwerenność. Tusk kategorycznie zaprzeczył tym doniesieniom, określając je mianem mitów. Wskazał, że inicjatywa i presja wyszły od strony polskiej, a unijni urzędnicy w pełni zaakceptowali przedstawione im wymagania.

„To Komisja Europejska co do przecinka uszanowała nasze propozycje. To my powiedzieliśmy Brukseli, jak ma wyglądać ten projekt, a nie oni nam” – zapewniał szef rządu.

Według premiera, SAFE to szansa na ogromny zastrzyk finansowy i technologiczny nie tylko dla wojska, ale przede wszystkim dla krajowego przemysłu zbrojeniowego i jego kooperantów. Donald Tusk zwrócił się bezpośrednio do krytyków, przytaczając dane dotyczące rzekomych korzyści strony niemieckiej. Szef rządu wyliczył, że niemiecki przemysł skorzysta na tym programie w znikomym stopniu.

„I chciałbym, żeby dotarło to też do naszych oponentów, ile ten osławiony niemiecki przemysł będzie korzystał na programie SAFE, który realizujemy w Polsce? To jest 0,37 procenta. I mówimy tutaj o firmie szwedzko-niemieckiej” - powiedział.

Tusk zapewnił również, że nowa inicjatywa nie wpłynie negatywnie na strategiczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi ani na planowane zakupy za oceanem. Środki przeznaczone na amerykański sprzęt zostaną wydatkowane zgodnie z planem, a program SAFE ma być dodatkowym atutem w sojuszu, realizując strategię obustronnych korzyści.