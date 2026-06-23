Koalicja Obywatelska umacnia się na prowadzeniu. Co z PiS? Jest nowy sondaż!

Liderem zestawienia pozostaje ugrupowanie Donalda Tuska, podczas gdy Prawo i Sprawiedliwość powoli, ale systematycznie traci swoje poparcie.

W środku stawki umacniają się formacje prawicowe, z wyraźnym uwzględnieniem stronnictwa Grzegorza Brauna.

Największy kryzys dotyka polityków PSL oraz Polski 2050 których notowania drastycznie topnieją.

Sondaż poparcia: Koalicja Obywatelska na czele mimo afery

Z najnowszego badania wynika, że ugrupowanie rządzące może liczyć na zaufanie 34,01 proc. ankietowanych, co stanowi widoczną poprawę względem końca maja, kiedy to wskazywało na nią 32,98 proc. wyborców. Skok o ponad jeden punkt procentowy dowodzi, że formacja kierowana przez Donalda Tuska utrzymuje korzystny trend.

Drugą siłą w parlamencie nadal byłoby Prawo i Sprawiedliwość, chociaż notowania głównej opozycji uległy niewielkiemu pogorszeniu. Z wynikiem 26,17 proc. partia Jarosława Kaczyńskiego wypada nieznacznie gorzej w porównaniu z majowym rezultatem na poziomie 26,66 proc. (spadek o 0,49 punktu procentowego).

Ostatnie miejsce na podium przypada Konfederacji Wolność i Niepodległość, na którą obecnie chce zagłosować 13,93 proc. badanych. W ubiegłym miesiącu było to 13,29 proc., więc wzrost poparcia o 0,64 punktu procentowego stabilizuje jej silną, trzecią lokatę.

Nowa Lewica zdobyła 7,82 proc. głosów wobec 7,76 proc. notowań z maja. Swoją pozycję buduje natomiast Konfederacja Korony Polskiej, za którą stoi Grzegorz Braun. Ugrupowanie zanotowało niewielki awans z poziomu 7,03 proc. do 7,66 proc. (plus 0,63 p.p.), co stanowi jedną z najsilniejszych zmian na plus w opisywanym badaniu.

W przestrzeni publicznej pojawiają się jednak głosy krytyki i ostrzeżenia formułowane przez byłego prezydenta. Bronisław Komorowski otwarcie wskazuje, że tzw. afera szpitalna może docelowo kosztować Koalicję Obywatelską bolesną porażkę wyborczą.

Mniej optymistycznie wygląda bieżąca sytuacja Partii Razem. Obecnie chce ją poprzeć zaledwie 4,58 proc. respondentów, co oznacza delikatny regres względem majowego wyniku 4,78 proc. (minus 0,20 p.p.).

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PSL i Polska 2050 ze spadkiem

Zdecydowanie gorzej radzi sobie Polskie Stronnictwo Ludowe, którego poparcie spadło z 4,25 proc. do 3,55 proc. Strata rzędu 0,70 punktu procentowego to najbardziej dotkliwy spadek w całym zestawieniu.

Kryzys dotyka także Polski 2050. Partia ta zdobyła zaledwie 1,61 proc. głosów, podczas gdy jeszcze na przełomie maja i czerwca mogła liczyć na 2,71 proc.

Na pozostałe ugrupowania zamierza oddać swój głos 0,67 proc. dorosłych obywateli. Jest to bardzo zbliżony wynik do poprzednich 0,54 proc., oznaczający marginalny zysk rzędu 0,13 punktu procentowego.

Jak wynika z opublikowanej metodologii, sondaż dla „Super Expressu” przeprowadził Instytut Badań Pollster od 19 do 21 czerwca 2026 roku. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie liczącej dokładnie 1045 pełnoletnich Polaków.

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